Dúbravkova chyba, nebo faul? Trenér sepsul sudí: Musí chránit brankáře | iSport.cz

Fotbalisté Newcastlu potřebují každý bod jako sůl. Ačkoliv to 12 kol před koncem Premier League vypadá, že Huddersfield a Fulham obsadí dvě sestupová místa, o tom třetím zdaleka rozhodnuto není. A právě „straky“ jsou mezi ohroženými celky, když je od 18. Southamptonu dělí jen jeden bod.

Po pondělní dohrávce 26. kola ve Wolverhamptonu na tom ale mohl být Newcastle o něco lépe. V 56. minutě Fabian Schär vyslal průnikovou přihrávku na Isaaca Haydena a ten poslal svým prvním gólem v sezoně černobílé do vedení. Jednobrankový náskok držely „straky“ až do nastavení druhé půle, ale v 95. minutě vyrovnal na konečných 1:1 domácí Willy Boly.

Branka francouzského obránce namíchla hostujícího kouče Rafaela Beníteze, protože si podle něj hráč Wolverhamptonu v souboji s brankářem Martinem Dúbravkou pomohl faulem. I proto si po zápase postěžoval trenér na rozhodčí.

„Na konci se mi jejich výkon vůbec nelíbil. V nastavení přeci musí chránit brankáře. V Anglii nerozumí pravidlům. Mohl bych toho vyjmenovat tolik, ale stejně nic nezměním,“ zlobil se Benítez.

Na druhou stranu španělský stratég připustil, že mohl chybovat i Dúbravka. Poukázal tak na názor stopera Jamaala Lascellese, který po inkasované brance běsnil směrem k bývalému brankáři pražské Sparty.

„Sám Martin říkal, že mu měli více pomoct obránci. Oponoval mu Jamaal Lascelles, který je přesvědčen, že si Martin mohl s centrovaným míčem poradit lépe,“ uvedl Benítez. „Je špatné dovolit soupeři takto v závěru skórovat. Máme alespoň jeden bod, ale je to škoda, protože jsme mohli mít tři. Podobné centry musíme celkově bránit mnohem lépe,“ hlesl trenér Newcastlu.

🤔 A GIF of the @Wolves equaliser. What do you reckon? Looked a foul, but Dubravka's attempt is rubbish! pic.twitter.com/8U41Z7NjLN