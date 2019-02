Nedorozumění, omlouvá Kepa úlet se střídáním. Legenda mluví o revoluci | iSport.cz

Během finále Anglického ligového poháru mezi Chelsea a Manchesterem City branka nepadla, přesto však dění na hřišti způsobilo velký rozruch. Postaral se o něj brankář Kepa Arrizabalaga, který musel být v závěru druhé části prodloužení ošetřován, načež mu dal trenér Mauruzio Sarri pokyn ke střídání.

Italský stratég na základě informace od jednoho z klubových lékařů, že letní posila trpí křečemi, vysvlékl připraveného náhradníka Willyho Caballera, jehož chtěl nechat odchytat blížící se penaltový rozstřel. Kepa to ale ignoroval a odmítl hřiště opustit. To Sarriho pochopitelně rozzuřilo, a chvíli se zdálo, že zamíří předčasně do kabin. Nakonec zůstal na lavičce a sledoval triumf „Citizens“.

Přestože byl během zmíněné situace vzteky bez sebe, což odnesla i jedna z lahví, na pozápasové tiskové konferenci už působil celkem klidně. Nevídaný moment, kdy hráč neuposlechl jeho výzvy, popsal jako velké nedorozumění.

„Měl jsem dojem, že má křeče, takže jsem nechtěl, aby šel v této kondici na penalty. K situaci došlo poté, co za mnou přišel na lavičku lékař, který mi to sdělil. Mezitím jsem chtěl poslat Caballera na hřiště, a Kepa mi dával vědět, že je v pořádku. Měl pravdu, ale řešil to špatně. Bylo to velké nedorozumění,“ citoval jej klubový web.

„Kepa byl mentálně v pohodě, byl na penalty fit. Já chtěl udělat změnu kvůli tomu, že za mnou přišel doktor, předtím ne. Byl jsem opravdu naštvaný."

Kritizovaný gólman, do něhož se po zápase opřeli fanoušci i řada oborníků, neviděl důvod, proč hřiště opustit. Zároveň odmítl, že by chtěl jít proti svému kouči. „Ze všeho nejdříve chci říct, že to bylo nedorozumění. V žádném případě nebylo mým úmyslem jít proti trenérovi. Lékař si myslel, že nejsem v takové kondici, abych mohl pokračovat. Zkoušel jsem trenérovi říct, že jsem v pohodě,“ bránil se.

„Vím, že když to vidíte z venku, není to nejlepší obrázek, ale s trenérem jsem mluvil. Bylo to nedorozumění. Chápu, že v televizi a na sociálních médiích o tom budete mluvit, ale nechtěl jsem jít proti trenérovi. V žádném případě jsem neměl v úmyslu neuposlechnout jeho rozhodnutí," zopakoval.

Chelsea v boji o kýženou trofej padla, když neproměnili penaltu záložník Jorginho a stoper David Luiz. Kepa však vidí v předvedeném výkonu velký potenciál. „Hráli jsme na vysoké úrovni proti jednomu z nejlepších týmů na světě. Mrzí nás, že jsme nevyhráli, ale musíme takto pokračovat. Ukázali jsme, že se můžeme měřit s těmi nejlepšími.“

Třebaže představení londýnského celku skutečně nebylo špatné, konečná porážka může mít zásadní vliv na Sarriho pokračování v roli hlavního trenéra. Chelsea nezvládla čtvrtý z posledních sedmi soutěžních duelů. Do karet mu nehraje ani nedělní moment, po němž se většina příznivců shodla na tom, že k němu kabina ztratila úctu a respekt.

Podle bývalého útočníka Chrise Suttona by ale měl opustit tým hříšník Kepa. "V Chelsea je revoluce. Jak vidím tuto situaci? Sarri nebo Kepa budou muset odejít. Myslím si, že to bude Sarri, i když by to správně mělo být naopak. Stále nemůžu uvěřit tomu, co jsem viděl. Trenéra však nerespektovali všichni hráči."