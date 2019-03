Kloppa naštval podavač míčů. Ať radši Liverpool vzdá LM, míní legenda rivala | iSport.cz

Zatímco Manchester City si v sobotu připsal šestou ligovou výhru v řadě, jeho hlavní konkurent v boji o titul opět klopýtl. Liverpool remizoval na hřišti Evertonu, v městském derby diváci neviděli ani jednu branku. A nutno podotknout, že dělba bodů byla zasloužená.

Pro svěřence Jürgena Kloppa, kteří šli do utkání s jasným cílem zvítězit, je bezbrankový výsledek komplikací. Ačkoliv si ještě na přelomu roku užívali prvního místa v tabulce a málokdo pochyboval o jejich triumfu, nyní jsou s jednobodovou ztrátou druzí. Čeká je tak stíhací jízda a mnohem větší tlak ze strany fotbalové veřejnosti.

Německý trenér věří, že se jeho tým dokáže vrátit zpět na špici. „Kdo chce být začátkem března na čele tabulky? Bylo by to sice pěkné, ale čeká nás ještě hodně zápasů. Jsme připraveni nahánět City, stoprocentně věřím v zisk titulu,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci.

Velkou roli v liverpoolském derby podle něj hrálo počasí. „Byl to velice náročný zápas. Vím, že lidé nejsou rádi, když to říkám, ale vítr foukal ze všech stran, to jste mohli sami v několika případech vidět. Žádnému z našich hráčů to samozřejmě nepomohlo. Bylo těžké držet míč, a to hlavně ve vzduchu.“

Právě Klopp měl po závěrečném hvizdu lehký incident s podavačem míčů. Při odchodu ze hřiště mu začal jeden z mladíků sarkasticky tleskat, což 51letého kouče viditelně rozhořčilo. Poté, co s ním ale prohodil pár slov, vzal celou situaci s humorem.

Did that Everton ballboy just sarcastically clap Jurgen Klopp?! 🤦‍♂️🤣 pic.twitter.com/4cVQq4CDFh — Soccer AM (@SoccerAM) 3. března 2019

Ale pojďme zpátky k boji o titul. Nepřímou bitvou mezi "Citizens" a "The Reds" momentálně žijí i bývalý fotbalisté, včetně Garryho Nevilla. Legenda Manchesteru United lehce favorizuje na zisk ligové trofeje celek z Manchesteru, který ji vybojoval i v předešlém ročníku. Kloppova družina však není bez šance. Aby nakonec slavila, měla by se prý soustředit pouze na ligu a vzdát boj v Champions League. V té stále působí i tým Pepa Guardioly.

Liverpoolu byl vylosován do osmifinále milionářské soutěže německý gigant Bayern Mnichov, úvodní souboj skončil 0:0. Náročná odveta, jež se odehraje v Allianz Aréně, může vzít Liverpoolu spousty sil. "Aby Liverpool vyhrál ligu, musí mít čistý rozpis zápasů. Nemůžete jít do utkání s tím, že prohrajete, ale Liverpoolu by vyřazení prospělo. Měl by příležitost se připravit na zbytek sezony," řekl ve studiu televizní stanice Sky Sports, kde je expertem.

Do konce aktuálního ročníku anglické soutěže zbývá devět zápasů. Kdo se nakonec bude radovat?