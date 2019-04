Solskjaer řeší první krizi. Legendy se přely, De Gea terčem kritiky | iSport.cz

Nejdřív čtyřgólový nedělní výprask na hřišti Evertonu, pak porážka v derby o Manchester. Mužstvo Ole Gunnara Solskjaera prochází první krizí od nástupu norského trenéra do funkce. Body přitom paradoxně začalo ztrácet až poté, co byl Solskjaer z původně dočasného řešení jmenován stálým koučem a podepsal tříletou smlouvu.

Středeční triumf City na Old Trafford se zrodil ve druhé půli. Nejprve se levačkou přesně k tyči trefil Bernardo Silva, pak zvýšil Leroy Sané, když nepříliš prudkou střelou nachytal Davida de Geu.

„De Gea musí být lepší, v letošní sezoně už udělal příliš mnoho chyb. Svůj podíl viny má na obou gólech City,“ pustil se do španělského brankáře v komentáři pro britský server Daily Mail internacionál Chris Sutton.

Solskjaer se ovšem svého gólmana zastával. „David předvedl několik skvělých zákroků. Opravdu tvrdě pracuje na tom, aby se zlepšil. Má vysoké standardy, které si sám nastavil,“ reagoval šestačtyřicetiletý trenér na kritiku.

Tomu v posledních týdnech přibyly starosti. Po jeho nástupu do funkce vládla v klubu euforie, jako by Pogbu a spol. někdo polil živou vodou. V Premier League se Manchester dotáhl do elitní čtyřky, v Lize mistrů zaskočil ambiciózní PSG. Teď ale musí řešit první problémy…

United aktuálně čekají na vstřelený gól už téměř pět hodin, série bez trefy ze hry je dokonce ještě o čtyři hodiny delší (8 hodin a 47 minut). A tristní je i další statistika – dvanáct zápasů bez čistého konta! Jde o nejdelší šňůru od roku 1971, De Gea naposledy neinkasoval na konci února v utkání s Liverpoolem.

Současná situace Manchesteru rozděluje i klubové legendy. Ve studiu televize Sky Sports si po porážce s City vyměnili názory Roy Keane a Gary Neville, oba bývalí spoluhráči trenéra Solskjaera.

„Řekl bych, že United odehráli slušný zápas, předvedli to, na co aktuálně mají,“ mínil bývalý obránce. „Gary, vždyť měli v domácím zápase jedinou střelu na bránu!“ nesouhlasil Keane. „Mezi týmy byl rozdíl, ale nemyslím, že by hráči neodevzdali maximum,“ stál si za svým Neville. „Ne? Fred tomu před druhým gólem všechno nedal, nechal si Sterlinga utéct,“ oponoval opět naštvaný Keane.

Na jeho výroky reagoval i Solskjaer. „Royův názor stavím vysoko, vždycky jsem s ním měl skvělý vztah. Stejně jako nás všechny ho hodně mrzí, že jsme za City tak daleko vzadu. Můj úkol do budoucna je, abychom v mužstvu měli jen hráče se správným charakterem,“ uvedl Solskjaer. Jeho United jsou tři kola před koncem Premier League šestí, na čtvrtou Chelsea ztrácí tři body. Právě její současná pozice zajišťuje přímou účast ve skupině Ligy mistrů.