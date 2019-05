Šance pro Kalase? Chelsea má zákaz přestupů, neuspěla s odvoláním | iSport.cz

Chelsea se podle všeho odvolá ještě k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS) v Lausanne, který navíc může požádat o odložení trestu až do ukončení odvolacího procesu. To by umožnilo semifinalistovi Evropské ligy registrovat hráče podepsané v letním přestupovém období, jež v Anglii začíná 11. června.

FIFA udělila Chelsea roční trest a pokutu 600.000 švýcarských franků (asi 13,5 milionu korun) v únoru za podepsání smluv s 29 zahraničními fotbalisty, kterým ještě nebylo 18 let. Klub provinění odmítl.

V případě definitivního potvrzení trestu se Chelsea nejspíš pokusí přes léto udržet všechny kmenové hráče, i ty na hostování. Mohlo by se to týkat i českého reprezentačního obránce Tomáše Kalase, který nyní hraje v druholigovém Bristolu.