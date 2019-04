Nový Messi do City? Guardiola nabízí půl miliardy, pomůže španělský klub | iSport.cz

Manchester City opět nedokázal postoupit do finále Ligy mistrů, a tak se dá předpokládat, že před začátkem další sezony přivítá několik posil. Jak už bývá zvykem, na Etihad Stadium vždy uloví velkou rybu. Tentokrát jim padl do oka jeden z největších talentů argentinského fotbalu.

Jak informoval britský deník The Sun, trenér Pep Guardiola má velký zájem o Thiaga Almadu. Ofenzivní záložník, který se neztratí ani v útoku, hraje už v sedmnácti letech nejvyšší argentinskou soutěž. V dresu mužstva Vélez Sarsfield naskočil během aktuálního ročníku do šestnácti ligových duelů, v nichž si připsal tři branky. Od ledna působí v argentinské reprezentaci do 20 let.

Přednosti mladého talentu? Rychlost, technika, výbušnost. Svými dovednostmi mnohým připomíná největší hvězdu tamního národního týmu Lionela Messiho. Právě ke klenotu Barcelony bývá tmavovlasý Thiago přirovnáván a mohl by se v budoucnu stát jeho nástupcem.

Vedení „Citizens“ je ochotno za vyhlídnutou pušku zaplatit částku blížící se 20 milionům liber, což je v přepočtu téměř 600 milionů korun! Takové nabídce by šestý celek argentinské Superligy těžko odolal.

Zákaz přestupů? Pomůže Girona

Na čem by mohl případný transfer vyhořet, je paradoxně přestupová politika City, kterou už nějakou dobu zkoumá orgán FIFA. Ten vidí u Manchesteru pochybnosti právě v podepisování mladých hráčů. Klub může získat zahraničního fotbalistu, který ještě nedovršil plnoletosti, pouze při splnění několika podmínek. Pokud se prokáže porušení pravidel, můžou Guardiola a spol. počítat se zákazem přestupů.

Jak se však zdá, i na to jsou na Etihad Stadium připraveni. Protože bohatá katarská firma, jež vlastní City, má ve své moci ještě několik evropských týmů, mohl by Almada prozatím zamířit do jiné soutěže. Po dobu případného zákazu by se fotbalově rozvíjel ve španělské Gironě, jež momentálně bojuje o záchranu prvoligové příslušnosti.

Manchester poslal do katalánského města v posledních sezonách již několik talentů. V tomto ročníku hájí červenobílé barvy záložníci Aleix García, Douglas Luiz či pravý křídelník Patrick Roberts. Bude dalším „nový Messi“?