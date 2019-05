Pogba schytal kritiku, slyšel i nadávky. Prodejte ho, řvali na trenéra | iSport.cz

Red Devils působili na konci ročníku neškodně. Schytali debakl na půdě Evertonu (0:4), neuspěli v městském derby s budoucím mistrem City (0:2), nechali body beznadějně poslednímu Huddersfieldu (1:1) a v posledním kole podlehli sestupujícímu Cardiffu (0:2). Ve fanoušcích vřely emoce a po posledním utkání sezony, která skončila šestým místem, vyvěraly na povrch.

Vlnu nevole spustil odchod hráčů do kabiny. Jeden z fanoušků křičel směrem k trenérovi Ole Gunnararu Solskjaerovi, ať Paula Pogbu prodá. Francouzský záložník výzvu určenou koučovi slyšel a tribuny počastoval ironickým potleskem. Celá přestřelka ale pokračovala ještě o pár metrů dál.

