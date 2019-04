Pogba přidělal vrásky šéfům United, smlouva padla. Co De Gea a Lukaku? | iSport.cz

Manchesterský velkoklub má k ideální sezoně daleko, v lize je až šestý a pře se s Arsenalem a Chelsea o proklouznutí do elitní čtyřky zaručující kvalifikaci Ligy mistrů. Fanoušky mohou těšit alespoň výkony Paula Pogby, který se dostal i do nejlepšího týmu sezony podle Asociace profesionálních fotbalistů.

Možná se ale nebudou radovat dlouho. Zdroje deníků The Sun a Daily Mail se shodují na tom, že hráčův agent Mino Raiola zrušil schůzku s užším vedením United, na níž měla být dohodnuta nová vylepšená smlouva pro 26letého mistra světa. Zkušený vyjednavač, který zastupuje i Marca Verattiho, Maria Balotelliho či Gianluigiho Donnarummu, má teď za úkol zajisti Pogbovi další velký přestup.

Současný kontrakt kreativního záložníka běží ještě dva roky, "rudí ďáblové" tedy v tomhle ohledu nejsou pod velkým tlakem jej prodat. Podle zdrojů Daily Mailu ale trenérský štáb v čele se Solskjaerem nezvládá držet na uzdě ego extravagantního Francouze, který už měl informovat spoluhráče, že se v létě chystá odejít.

Pogba mezi dvě angažmá v United vměstnal čtyři úspěšné sezony v Juventusu Turín, kam by se mohl vrátit. Dlouhodobě o něj stojí také Real Madrid, který se v létě bude snažit získat i další hvězdu Premier League, Edena Hazarda z Chelsea. "Návrat do Turína je jeho prioritou. Zinédine Zidane a Florentino Pérez jsou ale připraveni za něj nabídnout Garetha Balea," píše web Tuttomercato o možnosti výměny za nespokojenou hvězdu Realu.

Odejdou další opory?

Otazník visí i nad budoucností brankářské jedničky "rudých ďáblů." David de Gea se svezl se špatnou formou celého týmu, pouští i levné góly ze situací, které by ještě v minulé sezoně řešil suverénním zákrokem. Španělský gólman, který po prohraném derby se City (0:2) skončil v slzách, má smlouvu do příštího léta a United jsou připraveni mu nabídnout novou. Vzhledem k jeho výkonům v poslední době se ale nebudou bránit ani dostatečně dobré nabídce zvenčí. Ta by podle Daily Mailu měla přijít z PSG.

Třetí osobou, která má zaječí úmysly, má být Romelu Lukaku. Belgický útočník se prořekl v pořadu Lords of Football na stanici Sky Italia. "Je mým snem zahrát si v Serii A. Doufám, že si tam dřív nebo později zahrajuju, i když teď se soustředím na United," prohlásil.

Lukaku nastřílel v této sezoně patnáct branek, v posledních sedmi kláních ale vyšel naprázdno. Jeho agent Federico Pastorello před nedávnem prohlásil, že v létě bude s Lukakem řešit jeho budoucnost, ačkoli belgický obr má smlouvu ještě na tři roky.