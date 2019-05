Trable Arsenalu. Prohra ve finále má tvrdý dopad. Chybí peníze na posily | iSport.cz

Byli jejím tradičním klubem. Devatenáctkrát v řadě si zahráli minimálně základní skupinu Ligy mistrů, ale to je minulost. Arsenal upadl v posledních letech do stínu jiných a potřetí za sebou bude v milionářské soutěži chybět.

Tentokrát byli návratu mezi smetánku opravdu blízko, ale nakonec to opět nevyšlo. V Premier League jim na postup do Chapions League scházel jediný bod. Druhou šanci měli ve finále Evropské ligy, ale ani tu nevyužili a prohra s Chelsea 1:4 je odsoudila k další sezoně bez Ligy mistrů.

Nedostání se do milionářské soutěže má pro Arsenal ale daleko větší následky. Klub plánoval velké posílení, ale k němu mu právě miliony, které by inkasoval za postup do Ligy mistrů, budou chybět. Místo toho, aby kouč Unai Emery počítal s částkou na přestupy blížící se 90 milionům liber, bude se muset spokojit pouze s polovinou. A to výrazně hatí transferové plány.

„Gunners“ pokukovali po útočníkovi Crystal Palace Wilfriedu Zahovi, za kterého se chystali dát balík (cca 80 milionů liber). Zájem projevili o Jamese Maddisona z Leicesteru či nadějného francouzského obránce Dayta Ipamecana z Lipska. Neúčast v Lize mistrů však jejich hýření penězi značně omezila a kdoví, zda vůbec k nějakému velkému příchodu dojde.

Zdá se, že „kanonýři“ budou muset zaměřit svou pozornost na levnější alternativy. Jako například na záložníka Ryana Frasera z Bournemouthu či obránce Djene Dakonama z Getafe, o které taktéž projevili zájem.

Mírně vytáhnout Arsenal z „finanční nouze“ mohou odchody některých hráčů. Spekuluje se o tom, že by klub měli opustit Mesut Özil, Henrikh Mkhitaryan či Shkodran Mustafi. Jak si klub s nastalou situací poradí, ukážou nejbližší týdny.