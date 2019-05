Petr Čech v Anglii slyšel chválu, Arsenal to schytal: Proč by měl dál chytat za takovou obranou? | iSport.cz

Čech si vysloužil v kritickém komentáři jednoznačné zastání. „Až příliš často od jeho příchodu z Chelsea do Arsenalu v roce 2015 nechávala obrana Čecha na holičkách. Je (obrana) v neustálém chaosu už tak dlouho, jak si jen každý, kdo je s klubem spojený, odváží vzpomenout,“ uvedl Daily Mail. „Snad jediným pozitivem pro Čecha je, že už ho žalostná defenziva Arsenalu nemusí zajímat,“ dodal list na adresu bývalého českého reprezentanta, který oznámil konec kariéry s předstihem už v lednu.

Express Sport udělil Čechovi jako jedinému hráči Arsenalu známku osm z deseti. „Byl v dobré formě navzdory skóre, v první půli brilantně vychytal Girouda a následně předvedl vynikající zákroky proti Hazardovi a Willianovi. Krutý způsob, jak ukončit nádhernou kariéru,“ zhodnotil deník představení plzeňského rodáka.

„Staré chyby se vynořily v Baku a ambice Arsenalu proto ztroskotaly,“ napsal The Guardian. „Petr Čech, který v časných ranních hodinách v Ázerbájdžánu pověsil rukavice na hřebík, stál po konci utkání nehybně ve svém pokutovém území. Sám, ztracený v myšlenkách, než ho Laurent Koscielny objal. Jeho poslední vystoupení ve fotbale, v zápase proti jeho bývalému týmu, o němž tak snil, bylo drsné,“ uvedl britský deník.

Hazard rozzářil noc

Arsenalu se kvůli prohře nepovedlo kvalifikovat do Ligy mistrů a páté místo v Premier League znamená pro „Kanonýry“ start v Evropské lize. „Cena je obrovská. Podepíše se to na finanční stránce a postavení klubu. A také na tom, že se Arsenal snažil ukázat ambice a odhalil slabiny hráčů na přestupovém trhu,“ napsal The Guardian.

Naopak Chelsea zanechala pozitivní dojem, zejména pak dvougólový střelec Eden Hazard, který podle všeho odehrál za londýnský celek poslední zápas, jak sám připustil. Osmadvacetiletý Belgičan by měl zamířit do Realu Madrid.

„Hazard rozzářil noc pro Blues,“ napsaly noviny i. Express Sport oznámkoval osmadvacetiletého Belgičana devítkou, stejně jako jeho spoluhráče Oliviera Girouda.

„Báječný způsob případné rozlučky s jeho kariérou v Chelsea. Připravil pozici Pedrovi, třetí gól dal z penalty a čtvrtý po pěkné souhře s Giroudem. Mohl přidat ještě jednu branku, když Čecha přinutil k bravurnímu zákroku. Ideální představení, jak po sedmi sezonách s Blues říct sbohem,“ uvedl list.

Vše o Arsenalu čtěte ZDE>>>