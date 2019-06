Čechovi noví "Blues"? Legendy, co se k němu můžou přidat v Chelsea | iSport.cz

Petr Čech libá medaili pro vítěze Ligy mistrů • FOTO: Profimedia

Byla to parta snů. John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba a Petr Čech. Čtyřka, která pro Chelsea vyhrála všechny možné trofeje a na Ostrovech ji dostala mezi respektované kluby. Co dělají legendy Blues dnes a mohly by se k českému brankáři přidat?