Bony Wilfried je bez smlouvy, bývalý sparťan trénuje ve čtvrté anglické lize | iSport.cz

„Skvělé, že s námi Wilfried Bony trénuje. Je to excelentní profík, má vynikající pracovní morálku a kluci si z toho hodně vezmou,“ napsal na twitter manažer Newport County Michael Flynn.

Útočník z Pobřeží slonoviny si s jeho týmem plní individuální plán. V červnu mu totiž vypršela smlouva se Swansea a stále nemá podepsaný další kontrakt.

Bývalý útočník Sparty přitom prošel hvězdnými kluby, před čtyřmi lety ho Manchester City kupoval ze Swansea za v přepočtu miliardu korun.

U Citizens se ale nikdy nestal klíčovým útočníkem (v cestě mu stál Sergio Aguero) a putoval na hostování do Stoke, aby se pak na přestup vrátil do Walesu.

Jenže zbrzdilo ho vážné zranění, přetrhl si vaz v koleni a skoro celý rok 2018 strávil na marodce. Jeho posledním hostováním byl katarský klub Al Arabi a následovalo mistrovství Afriky.

„Chci se vrátit do Premier League,“ prohlásil nedávno v rozhovoru pro BBC. „Žiju na Ostrovech šest let, mám to tu rád, takže si promluvím s agentem a Premier League bude cíl. Mám na to, abych to dokázal.“ Fobalové přestupy sledujte ZDE.

