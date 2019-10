Premier League | VIP záchranná mise? Bergkamp a spol. chtějí převzít zadlužený anglický tým | iSport.cz

Třetiligový klub se potýká s problémy, které mnohým anglickým celkům z nižších soutěží nejsou cizí. Momentálně je vlastní skupina fanoušků, takový model je ale dlouhodobě neudržitelný. Do služby se už hlásil investor z Ameriky, byznysmen a bývalý kandidát na starostu New Orleans Rob Couhig. 70letý podnikatel se zavázal splatit půjčku ve výši půl milionu liber, kterou si klub vzal na nový stadion, Wycombe navíc za minulý rok vykázal ztrátu ve výši zhruba šesti set tisíc liber.

„Ale když tu o mě nebude zájem, půjde jinam,“ přiznal Couhig, jehož nabídku splatit pohledávky v několika instancích ještě fanouškovský trust nepřijal. Na stole totiž může mít jinou, potenciálně ještě zajímavější.

Podle informací webu The Athletic se kolem klubu točí skupinka fotbalových legend. Nizozemští internacionálové Dennis Bergkamp a Dirk Kuyt a švédský kolega Henrik Larsson chtějí Wycombe převzít a vytáhnout do vyšších pater. Jako poradce jim má sloužit Ronald Koeman, zkušený kouč, který momentálně vede nizozemskou reprezentaci.

Parta legendárních hráčů si na převzetí klubu vyhradila značný finanční obnos, k dalším zdrojům má mít přístup, navíc předpokládá, že díky svému hvězdnému renomé přivítá nové sponzory a komerční příležitosti. Dokonce je ve hře i dokument pro Netflix či Amazon Prime, který by vzestup klubu pod hvězdnžm vedením měl mapovat. Momentálně je ale jejich prioritou udržitelný chod klubu, jehož hospodářství je zatím ztrátové. Důležité je i znovuobnovení mládežnické akademie, která ve Wycombe zanikla před sedmi lety, a zlepšení mužského i ženského A týmu. Až pak postupy a trofeje.

Jak by si hvězdy rozdělily role? Bergkamp, který se od konce kariéry v roce 2006 staral především o mládež v Ajaxu, by si vzal na starost akademii. Larsson, který má za sebou několik nepříliš povedených trenérských štací v rodném Švédsku, by byl členem technického a sportovního vedení A týmu po boku Kuyta. Trenérský štáb v čele s oblíbeným koučem Garethem Ainswothem by měl zůstat na svém místě.

Klubový předseda Trevor Stroud podle posledních informací nabídky od skupiny bývalých hráčů zatím odmítl a doufá, že s podnikatelem Couhigem dosáhne na 75 hlasů konsorcia, aby Wycombe mohl převzít právě zkušený americký byznysmen. Bergkamp a spol. ale prý čekají na svou příležitost, kdyby to Couhigovi nevyšlo. A pokud nevyjde Wycombe, mají mít v merku ještě další kluby.