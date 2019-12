Premier League | De Gea chyboval a United padli s Watfordem. Tottenham vyzve Chelsea | iSport.cz

Watford rozhodl o prvním domácím vítězství v sezoně krátce po změně stran. V 50. minutě otevřel skóre Ismaila Sarr, jehož nepovedená střela proklouzla brankáři Davidu De Geovi mezi prsty do sítě. O tři minuty později pojistil první výhru svého týmu po pěti zápasech z pokutového kopu kapitán Troy Deeney.

One more to forget. De Gea is finished. pic.twitter.com/4rRVQnq7Xp