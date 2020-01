Premier League | Dudu „zařízl“ Klinsmann. Nechtějí mě tady! Z Herty míří do Premier League | iSport.cz

Slovák Ondrej Duda by se měl stát první zimní posilou Norwiche • Koláž iSport.cz

Pod novým koučem Jürgenem Klinsmannem v Hertě Berlín mnoho prostoru nedostal, spíše žádný, a tak se rozhodl klub opustit. Po bundeslize by si ale slovenský reprezentant Ondrej Duda měl vyzkoušet možná ještě prestižnější štaci. Pětadvacetiletý záložník má do konce sezony hostovat v Norwichi, kde ho čekají boje v Premier League.

Rodák ze Sniny Ondrej Duda by se podle zahraničních médií měl stát první zimní posilou Norwiche, který bude v druhé polovině sezony usilovat o záchranu v nejvyšší anglické fotbalové soutěži.

Momentálně je tým v čele s finským kanonýrem Teemu Pukkim s 14 body na posledním místě se sedmibodovou ztrátou na 17. Aston Villu. Duda by měl u „kanárků“ hostovat do konce sezony. „Jsme blízko dohodě,“ potvrdil portálu transfermarkt.de generální manažer Herty Michael Preetz.

Duda po příchodu trenéra Jürgena Klinsmanna do Herty toužil po odchodu z klubu. Nový kouč ho totiž nominoval pouze na zápas na hřišti Frankfrtu (2:2), kde navíc Slovák odehrál jen 49 minut a byl střídán. „Už jsem se pro odchod rozhodl. Ne kvůli tomu, že bych chtěl odejít, ale kvůli tomu, že mě tu nechtějí. Chci odejít a své rozhodnutí nezměním. Když vás někde někdo nechce, je těžké tam setrvat,“ citoval slovenského reprezentanta na svém webu německý magazín Kicker.

Pětadvacetiletý záložník by se měl s Hertou, ve které má smlouvu do roku 2023, vrátit z Floridy a následně se vydat do Anglie. V Berlíně stihl odchovanec košického fotbalu odehrát 70 zápasů, v nichž vstřelil 13 gólů a přidal i devět asistencí. V aktuální sezoně se trefil pouze v pohárovém utkání, kdy se prosadil z penalty proti Drážďanům.

O Dudu, který v Hertě působí od léta 2016 po příchodu z Legie Varšava, projevoval zájem také Düsseldorf. Úspěšnější měl být v jednáních ale právě Norwich. Dudův příchod klub zatím nepotvrdil, ale řadou zahraničních médií je brán jako hotová věc.