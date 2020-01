Premier League | Rána pro Tottenham a Anglii. Kanonýr Kane musí na operaci. Stihne EURO? | iSport.cz

Harry Kane poslal Anglii do vedení • Barbora Reichová (Sport)

Zlá zpráva pro Tottenham a jen čas ukáže, zda ne i pro reprezentaci Anglie. Útočník Harry Kane si během víkendového utkání se Southamptonem poranil zadní stehenní sval. Vyšetření ukázalo, že jde o závažnější problém a kapitán Spurs a Albionu podstoupí operaci. Do tréninku by se měl vrátit až v dubnu, tedy dva měsíce před EURO 2020.

Byla by to velká ztráta. Hvězdný anglický útočník Harry Kane se půl roku před mistrovstvím Evropy zranil. V nedělním zápase proti Southamptonu (0:1) byl v 75. minutě s bolestivou grimasou, držíc se za stehenní sval, střídán.

„Každý ví, kdo je, co znamená pro tým, fanoušky, klub. Jeho kvalita a rutiny, s nimiž hraje, nám budou chybět každou minutu,“ uvedl po zápase kouč Spurs José Mourinho. Tehdy ještě nevěděl, jak dlouho bude klíčový útočník mimo hru.

Kane podstoupil několik vyšetření a finální verdikt není pro Tottenham příliš pozitivní. Spurs, kterým aktuálně patří v Premier League 6. místo a bojují o posun na příčky zajišťující účast v evropských pohárech, bude jejich elitní kanonýr chybět do dubna.

Lékaři objevili v jeho stehenním svalu trhlinu a doporučili 26letému forvardovi operaci. S tou souhlasil i klub samotný. „Neovlivní to nijak dobu jeho návratu. S operací i bez ní se bude moci zapojit do tréninku v dubnu,“ stojí v prohlášení Tottenhamu na klubových webových stránkách.

Kane, který v aktuální sezoně nastřílel v součtu za Tottenham a Anglii 27 gólů v 31 zápasech, kromě ligových utkání přijde i o osmifinále Ligy mistrů proti Lipsku a v případě postupu zřejmě i o čtvrtfinále.

Zranění Kanea by mohlo být problémem i pro anglickou reprezentaci, která se na evropském šampionátu utká v základní skupině i s Českou republikou. Kane bude mít totiž jen přibližně dva měsíce na to, aby se vrátil do top formy, ve které ho Albion bude na EURO stoprocentně potřebovat. První duel čeká Anglii 14. června proti Chorvatsku.