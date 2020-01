Premier League | Mikloško: Souček to bude mít těžké. Kde vidí problémy West Hamu? | iSport.cz

Fotbalisté Slavie oslavují vstřelený gól do sítě Teplic • Michal Beranek / Sport

Tomáš Souček poté, co poslal střelu mimo branku Interu Milán • Pavel Mazáč / Sport

Kdo může o West Hamu povědět víc než Luděk Miloško? Bývalý skvělý brankář chytal v barvách „kladivářů“ v letech 1990–1998 a po konci hráčské kariéry v londýnském klubu devět let trénoval gólmany. Fundovaně tak může promluvit o pravděpodobné nové štaci záložníka Tomáše Součka. „Má to ve svých rukou, ale nebude to mít jednoduché,“ říká Mikloško v rozhovoru pro deník Sport a iSport Premium. V něm rozebírá aktuální situaci ve West Hamu i připravenost vytáhlého záložníka pro Premier League.