Premier League | Werner se nabízí Liverpoolu: Zapadnul bych! Svůj klub přestal sledovat | iSport.cz

Kanonýr Lipska Timo Werner se nabízí do Liverpoolu • ČTK

Kanonýr Timo Werner si myslí, že by dobře zapadl do Liverpoolu

Patří k nejzářivějším hvězdám bundesligy, kde střílí góly za Lipsko. Čím víc se ale blíží léto, tím hlasitěji se spekuluje o tom, zda se útočník Timo Werner nevydá do Anglie, kde by měl posílit ligového suveréna Liverpool. Spekulace teď přiživil na sociálních sítích, jak si všimli bystří fanoušci.

Inkriminovaná situace nastala poté, co administrátor twitterového účtu Lipska reagoval na to, že Liverpool prohrou 0:3 na Watfordu přišel o ligovou neporazitelnost. Použil k tomu GIF s překvapeným hráčem, kterým byl právě Werner. Ten pak svůj vlastní klub přestal sledovat.

Nakonec to vzal z gruntu a v kolonce „sledování“ mu na Twitteru nově svítí nula. Kromě Lipska byl dosud také followerem oficiálního účtu německé reprezentace, svého sponzora Adidasu a parodické stránky Out of Context Football.

Možná to byla jen velká čistka sociálních sítí, fanoušci Liverpoolu ale hned začali s teorií, že Werner už si pomalu balí na cestu na Anfield. „Hodně divné oznámení přestupu, ale beru,“ popíchl Lipsko jeden z fandů.

O Wernerovi se ví, že je obdivovatelem trenéra „reds“ a navléknutí dresu ligového suverénu by se nebránil. „Mají Jürgena Kloppa, nejlepšího trenéra na světě, navíc je to Němec. Mnoho faktorů napovídá tomu, že bych svým herním stylem zapadl do systému Liverpoolu,“ netajil se v nedávném rozhovoru pro Welt.

Sám trenér před prohrou s Watfordem na Wernerovo prohlášení reagoval, nebyl však nijak konkrétní. „Jsem radši, když o nás hráči mluví pozitivně, než aby říkali, že jsme poslední klub, do kterého by šli. Z tohohle úhlu pohledu je to samozřejmě hezké, ale nic víc k tomu nelze říct,“ zmínil.

Liverpool už má s přestupy z Lipska pozitivní zkušenost, v roce 2018 přivedl záložníka Nabyho Keitu za 53 milionů liber (1,5 miliardy korun). Podle informací německého tisku by produktivní útočník Werner měl být dokonce ještě levnější! Autor 88 gólů ve 148 zápasech za druhý tým bundesligy má totiž mít ve smlouvě výstupní klauzuli ve výši 30 milionů liber (880 milionů korun).