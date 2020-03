Sturridge pouštěl informace o přestupech. Teď přišel trest za sázky | iSport.cz

Místo nakopnutí zaseknuté kariéry jen další problémy. Anglický útočník Daniel Sturridge (30) loni v létě opustil rodnou zem a na tři roky se upsal tureckému Trabzonsporu. Ten ale jeho smlouvu zrušil už po osmi měsících a někdejší hráč Liverpoolu a Chelsea až do půlky června nemůže nikde na světě nastoupit k profesionálnímu zápasu. Na vině jsou sázky, ač ne úplně jeho vlastní.

Sturridgeovi nejbližší totiž využili toho, že jim Daniel otevřeně sděloval detaily svých přestupových jednání. Už loni v létě za to útočník dostal šestitýdenní trest, anglická fotbalová asociace ale požadovala tvrdší zásah a ten teď dostala, odvolací komise mu přiklepla stopku do 17. června. Navíc mu byla zdvojnásobena pokuta, nově musí zaplatit 150 tisíc liber (zhruba 4,4 milionu korun).

Za co si Sturridge trest zasloužil? Svému bratrovi Leonovi a dalším členům rodiny opakovaně zasílal informace ohledně přestupových jednání, počínaje lednem roku 2018, kdy se řešilo jeho hostování z Liverpoolu v Seville či Interu Milán. „Pošli to na Sevillu, když prohraješ, vrátím ti peníze. Ale počkej do šesti večer, ve tři mají schůzku, tak budu všechno vědět jistě,“ stojí ve zprávě z WhatsAppu, kterou svého sourozence nabádal k sázce.

Anton Walters, bratranec Sturridgeova otce, se u kanceláře PaddyPower později snažil vsadit na útočníkův přestup do Interu Milán. Sturridgeovic rodinka ale při sázení navzdory všem informacím „zevnitř“ nebyla příliš úspěšná. Celkově prosázeli 13 755 liber (403 214 korun) a vydělali 10 762 liber (315 477 korun). Zamítnuty byly sázky za dalších 20 560 liber (602 700 korun). Kdyby všechny byly úspěšné, sázkové kanceláře by prodělaly celkem 317 tisíc liber, tedy kolem 9,3 milionu korun.

„I kdyby pan Sturridge netušil, že jeho informace byly použity k sázení, podle názoru fotbalové asociace měl vědět, že k tomu dojde, především s ohledem na množství informací, které sdělil svému bratrovi Leonovi,“ stojí v oficiálním prohlášení. 30letý forvard má čas až do léta na to, aby se zamyslel nad svými dalšími kroky. Ať už se po sázkařském skandálu, který mu na pár měsíců zastaví kariéru, upíše jakémukoli klubu, měl by si detaily tentokrát raději nechat pro sebe…