Premier League | Arogantní stroj na chyby. De Gea v United kupí hrubky a náhrada září | iSport.cz

Radost fotbalistů Manchesteru United po brance do sítě Chelsea • ČTK

Kapitán Manchesteru United Harry Maguire chvíli poté, co vstřelil branku proti Chelsea • Reuters

Simon Deli nedohrál odvetu na Old Trafford, už v prvním poločase byl vyloučen • Reuters

Červenou kartu uviděl Simon Deli už v 23. minutě utkání na Old Trafford • ČTK

Simon Deli předvedl na Old Trafford nevídaný zkrat! Rukou zastavil střelu a mazal do sprch... • Koláž iSport.cz

Za v přepočtu 11 milionů korun týdně by si v Manchesteru United rozhodně představovali kvalitnější výkony od své brankářské jedničky. David De Gea zavinil v této sezoně už 7 gólů jen v Premier League, ten poslední o víkendu na stadionu Evertonu. A na Ostrovech to pořádně schytává.

V Goodison Parku to v neděli měla být klidná rozehrávka pár minut po začátku zápasu, jenže David De Gea si podržel míč u nohy SEDM vteřin. Dost času na to, aby se Dominic Calvert-Lewin rozhodl, že chce napadat a doběhl tak blízko, že ho španělský gólman „rudých ďáblů“ trefil přímo do natažené nohy ve chvíli, kdy se konečně odhodlal odkopnout míč. 1:0 pro Everton. Už ve třetí minutě.

Statistický server Opta Sports spočítal, že šlo už o sedmou Španělovu hrubku od začátku minulé sezony Premier League, která přímo vedla ke gólu soupeře. Stejně jich mají Bernd Leno z Arsenalu a exspaťan Martin Dúbravka.

Fanoušci United dávají brankáři za vinu další ztrátu (United remizovali na stadionu Evertonu 1:1) a pro Talk Sports ho tvrdě zkritizoval expert Jamie O’Hara. „De Gea je placený, aby chytal. Bere velké peníze, takže má dělat dobré zákroky v klíčových chvílích. Nemůžete akceptovat, že provádí to, co provádí!“

„Takové chyby se dějí leda mezi amatéry. A i tam jste pak na brankáře pěkně naštvaní. De Gea si takové chyby nemůže dovolit. Podle mě je arogantní. Myslí si, že je lepší, než doopravdy je,“ nešetřil brankáře bývalý záložník Tottenhamu.

Bez ohledu na další chybu našel De Gea mocné zastání od toho nejdůležitějšího. Muže, který určuje sestavu. „Chceme pro United nejlepší možné hráče a David je podle mého nejlepší brankář na světě,“ prohlásil manažer United Ole Gunnar Solskjaer.

De Gea sice má smlouvu zaručující 375 tisíc liber týdně až do roku 2025, ale jeho pozice nemusí být do budoucna vůbec jistá. United už pátým rokem posílají po hostovačkách mladý klenot: 22letý Dean Henderson vloni vychytal Sheffieldu United návrat do Premier League a září i mezi elitou. Už devětkrát vychytal čisté konto a je jedním z hlavních opor při překvapivém tažení „blades“, kteří mají jen o dva boy méně než United a navíc zápas k dobru.

Henderson v aktuální sezoně vychytal už devět čistých kont. Pro srovnání: De Gea jich má sedm. „Dean je náš hráč a vede se mu skvěle. Až se vrátí, bude bojovat, aby tady chytal,“ tuší Solskjaer. „Ale Davidovi věřím na sto procent,“ dodal.