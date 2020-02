Špatný reflex, kaje se Deli. Fans ho mají za blázna, hájí ho kouč i kapitán | iSport.cz

Červenou kartu uviděl Simon Deli už v 23. minutě utkání na Old Trafford • ČTK

Simon Deli nedohrál odvetu na Old Trafford, už v prvním poločase byl vyloučen • Reuters

Mohli jen překvapit. Fotbalové Bruggy si před odvetou na Old Trafford užívaly roli outsidera. Klubové sociální sítě byly plné vtípků a hráči odhodlání, že v Anglii se dá šokovat a třeba si odvézt i překvapivý postup. A pak Simon Deli udělal to, co udělal… Hloupý zákrok rukou lídra belgické ligy vstříc debaklu.