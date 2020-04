Premier League | Vydra: V zimě jsem mohl do Sparty. Rusko nevyšlo kvůli Komličenkovi | iSport.cz

Netajil se tím, že chce z Burnley, kde na podzim téměř vůbec nenastupoval a kvůli tomu vypadl z reprezentace, odejít. Jenže přání Matěji Vydrovi nevyšlo.

„Od prosince věděli, že chci pryč, ale náhradu začali hledat 31. ledna, tedy v poslední den přestupáku... Nenašli, nepustili mě,“ popisoval v Tak určitě.

Mrzet ho to muselo dvojnásob, protože zájemců o služby rychlého forvarda bylo několik. Překvapení? Mezi zahraničními celky se našel i jeden český klub.

„Bylo to rudé „S“,“ přiznal Vydra vábení Letenských. „Jednalo se o hostování do konce sezony. Cílem bylo EURO. Do ledna jsem toho moc neodehrál, takže jsem chtěl nabrat nějaké zápasy a pomoct Spartě.“

Podle jeho slov má značka ACS v zahraničí stále sílu. „Když se spoluhráči probíráme české kluby, automaticky řeknou Sparta. Pak až se některým vybaví Slavia a povědomí je ještě o třetím klubu. To jim říkám, že jde o Plzeň. Takže na to, jaký klub je Sparta, asi by měla zvedat víc trofejí. Nevím, jak to mají v kabině, ale cizinci asi nemají takovou tu českou náturu. V Burnley je asi dvacítka Britů. Jednou za tři týdny se jde na pivko, posedíme a klape to,“ pochvaloval si.

Ještě jeden faktor s českou stopou pak hrál v zimě roli ve Vydrově budoucnosti: „Ve hře bylo Dynamo Moskva, ale když tam pak přišel Komličenko z Boleslavi, sešlo z toho.“

Vábení přiletělo rovněž z konkurenčního Lokomotivu, ale i z West Bromwiche Albion, Aston Villy či Bristolu City.

„Nejžhavější nabídku jsem měl z Glasgow Rangers, kde je Steven Gerrard. Měli jsme spolu dost rozhovorů po telefonu, znal mou situaci, přesto mě chtěl. To bylo pozitivní. Moc jsem tam chtěl, bohužel to nevyšlo,“ zalitoval Vydra nad tím, že neklapl přesun do Skotska k legendě Liverpoolu.

Co mu však naopak přijde možná vhod, je odklad mistrovství Evropy na příští rok. Byť Vydra v únoru začal pravidelně nastupovat a vstřelil v Premier League za Burnley i dvě branky, času na to, aby přesvědčil trenéra Jaroslava Šilhavého o opětovném zařazení do užšího kádru, by moc neměl.

„Vlastně by šlo jenom o tři měsíce, takže nevím. Jsem rád, že se to odložilo, třeba mi to pomůže. Kdyby se mi příští sezona vydařila, pak třeba i EURO, mohlo by se všechno otočit k lepšímu,“ uvedl a dodal, že ještě aspoň pět let by chtěl hrát na té nejvyšší možné úrovni v nejlepších pěti ligách na světě.

O americké MLS, stejně jako o definitivním návratu domů do Čech, zatím rodák z Chotěboře neuvažuje. Smlouvu v klubu, jenž se drží na překvapivém desátém místě tabulky pouze o bod za Arsenalem a dva za Tottenhamem, má do června 2021.

Řeč přišla také na jednu velkou Vydrovu vášeň: auta. „Jsem do nich blázen,“ práskl na sebe.

Poslední kup se mu však nevydařil. Za Rolls Royce Cullinan dal 12 milionů korun, ale vzhledem k okolnostem ho po krátké době prodává „jen“ za 8,4 milionu korun.

„Měl jsem ho v Anglii chvíli, trenér si ze mě dělal srandu, že přijel majitel klubu,“ smál se. „Ale jednou mě zastavila policie, že tam s českou značkou a volantem vlevo nesmím jezdit a že musím zaplatit další daň, která dělala asi 80 tisíc liber. Přitom už jsem zaplatil daň v Čechách, i silniční a všechno možné. Tak jsem si řekl, že to teda ne. Teď je zavřený někde v servisu v Čechách. Jestli chce někdo auto, tak ho prodávám. Čekal jsem na něj přes rok, je v kompletní výbavě,“ uvedl.

Sen v podobě Ferrari už si splnil, teď jezdí z Manchesteru, kde žije, na tréninky do Burnley ve větším voze. „Na operák přes Premier League jsem si půjčil takové prdítko: Mercedes GLC 43 AMG,“ zavtipkoval.

„Líbí se mi Lamborghini Urus, ale řekl jsem si, že do konce kariéry už si auto nekoupím. Až se vrátím do Čech a postavím barák, koupím si auto a budu ho využívat každý den,“ uzavřel Vydra.