Premier League | Drastický plán pro Čechy v Anglii. Kluby se chtějí dočasně zbavit hráčů | iSport.cz

Bylo by to rozhodnutí, které by naprosto změnilo poměry v Championship. Soutěži, o které se říká, že je náročnější než elitní Premier League.

Z důvodů obav, jak účastníci přežijí světovou pandemii, přišli na Ostrovech s drastickým plánem: 24 týmů by se spojilo pod jednu administrativu. Majitelé by na určitou dobu přišli o kluby a rozhodovací práva. Zároveň by zrušili smlouvy se zaměstnanci, tudíž i s hráči. Ti by se stali volnými hráči.

Opatření by se týkalo hned několika českých hráčů. V Bristolu působí obránce Tomáš Kalas, v Millwallu záložník Jiří Skalák, za Luton chytá Marek Štěch a za Brentford dostává příležitosti talentovaný Jan Žambůrek.

Po překlenutí krizového období by se Championship vracela zpátky do normálu, tedy nově zavedených pořádků - kluby by musely znovu stanovit rozpočty, najmout personál, podepsat smlouvy s hráči. Zkrátka znovu rozjet aktivní činnost.

Restart fungování klubů by měl ohromný dopad jakékoliv finanční záležitosti. Lze předpokládat, že by se dotkl přestupových částek i mezd. Právě to je dalším bodem jednání – vedení ligy se zabývá nápadem, zda po krizi nestanovit platový strop. Nástroj, kterým by mohlo kluby držet na uzdě.

Ačkoliv tento divoký plán vypadá jako totální apokalypsa, na který by ekonomicky silnější kluby či vybraní hráči nechtěli přistoupit, vedení EFL jej skutečně má na programu. Už nyní se ale objevují první odpůrci. Mezi největší skeptiky patří předseda soutěže Rick Parry. Nelíbí se mu, jak velký dopad by záchranné opatření mělo.

Složité je najít způsob, jak by se celý proces uvedl do provozu. Legislativa soutěže říká, že každý klub, který vstoupí do správy, dostane trest v podobě odečtení deseti bodů a zákaz na přestupy. Vedení EFL by od těchto trestů muselo ustoupit.

Dalším problémem je vyřešení (ne)angažování případně vzniklých volných hráčů. Nesmělo by hrozit, aby kluby, které by hromadný vstup do správy odmítly, nevyužily díry na trhu a neoslabily svoje rivaly.