Premier League | George Lewis: Z lavičky ve třetí norské lize do Arsenalu? Mladík šokoval i své trenéry | iSport.cz

Jestli to je zázračné dítě, skoro dvě dekády si toho nikdo nevšiml. Až doteď. 19letý mladík George Lewis místo další sezony ve třetí nejvyšší soutěži v Norsku zaujal na dvoutýdenní stáži na severu Londýna a má blízko k podpisu smlouvy s Gunners. Přitom ve svém aktuálním týmu by zřejmě ani nepatřil do základní sestavy.

Pochází z africké Rwandy, ale už jako dítě se s rodiči přestěhoval do Skandinávie a má norské občanství. To aby fanoušci Arsenalu nebyli překvapení, jakého „Seveřana“ se to jejich klub chystá podepsat. A u George Lewise nejde o jedinou zajímavost, rozhodně to není supertalent, o který by se kluby praly. Vlastně právě naopak.

„Běhaly tu zprávy o Arsenalu, ale nikdo si jich moc nevšímal. Jsem za George strašně rád, ale taky jsem překvapený. Nikdy nebyl blízko k reprezentaci ani nijak nevyčníval,“ prohlásil pro server Goal.com Jonathan Hill, který Lewisovi dal první profesionální kontrakt.

Rodák z Kigali začínal v mládeži známého klubu z Tromsö, ale výrazněji se neprosadil, takže to zkusil ve výkonnostní pyramidě norského fotbalu o kus níž. V Tromsdalenu zaujal bývalého trenéra mládeže Manchesteru United i City, ale stejně z toho nebylo víc než pár startů. Před rokem se stěhoval znovu jen po třetí norské lize, tentokrát do Larviku.

„V mém prvním týmu by hrál, ale asi by nebyl v základní sestavě. To je u hráčů jeho věku obvyklé, že si na minuty musí počkat,“ vysvětluje Hill.

Jenže místo paběrkování v Norsku přišla nabídka na zkoušku v Arsenalu. Nejdřív na týden a pak ještě na jeden, aby si ho trenéři Gunners mohli pořádně prohlédnout.

„Je hodně rychlý a přímočarý. Má výborný přechod do útoku a umí spoustu kliček a triků, takže se dokáže dostat přes obránce. Ale jestli to bude stačit na beky v Premier League, to by se teprve vidělo,“ přemýšlí jeho bývalý trenér.

Asi i proto nejde počítat s tím, že by se brzo 20letý mladík rovnou připojil do TOP kádru Mikela Artety. Arsenal ale nebere ani do juniorky průměrné hráče. Musí v nich vidět potenciál.

To ví i jeho exkouč Hill. „Potřebuje se hodně zlepšit hlavně v rozhodování na hřišti. Trošku mě šokuje, že si ho nevšiml nikdo v Norsku, ale v Arsenalu. Ale rozně mu to přeju, je to strašně milý chlap a tohle je jeho životní šance.“