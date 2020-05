Český talent v Salcburku: o tréninku s Haalandem i spojení s Hložkem | iSport.cz

To by bylo, aby Hložek neměl parťáka. Nyní však nejde o slavné duo české pop scény z 80. let, nýbrž o dvojici fotbalových talentů. Útočník Antonín Svoboda se svým vrstevníkem vyrůstal, společně váleli za brněnskou Zbrojovku. A spolu to chtějí dotáhnout až do Arsenalu. K vysněné adrese však starší z dvojice zvolil jinačí cestu než sparťan – přes proslulou akademii Red Bullu Salcburk. „Vždycky jsem se chtěl dostat do zahraničí a poměřit se s hráči, kteří jsou kvalitou někde jinde než v Česku,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium.

Ťuknout si to na tréninku s Erlingem Haalandem? To je sen! Brněnský rodák by mohl vyprávět. „Neuvěřitelný. Co chtěl, to na tréninku proměnil,“ žasne s odstupem času student prestižní fotbalové akademie v Salcburku. Právě díky ní, mohl z blízka poznat, jak se chová jeden z nejžádanějších útočníků planety.

V akademii jste už druhým rokem. Byl to dobrý krok?

„Posunul jsem se. Vždycky jsem se chtěl dostat do zahraničí a poměřit se s hráči, kteří jsou kvalitou někde jinde než ti v Česku. Ze začátku to pro mě však nebylo jednoduché. Doma když jsme s Brnem někam přijeli, mě většinou už všichni znali, ale v Salcburku jsem byl nikdo. A postupně se to začalo zlepšovat.“

Seznámil jste s jiným světem?

„Bylo to najednou rychlejší, ale vše je o zvyku. Největší rozdíl byl v zázemí. I proto jsem se rozhodl tam jít. Akademie je svým vybavením jedna z nejlepších v Evropě. Jsem rád, že mě přijali.“

Jak vypadá váš běžný den?

„Bydlíme v akademii, kde máme společné prostory s hokejisty. Společně používáme například jídelnu. Můj den je velmi podobný tomu, na co jsem byl zvyklý v Česku. Rozdíl je v tom, že dvakrát týdne mámě v sezoně dvojfázový trénink. To u nás moc běžné není.“

V čem je tedy kouzlo Salcburku, že chrlí zajímavé hráče do bundesligy a jiných top soutěží?

„Určitě v intenzitě tréninku a v konkurenci. Na jeden post tu je čtyři pět hráčů a bojuje se o každou minutu na hřišti. Nic tu není zadarmo, takže kvůli tomu je každý trénink o to náročnější. Navíc si myslím, že každý z hráčů moc dobře ví, proč v akademii je a jde si tvrdě za svým cílem.“

Red Bull má základny také v zámoří či v Africe. Jak funguje součinnost s hráči mimo Evropu?

„Je to složité. Jeden mluví jen španělsky, druhý zase jen francouzsky. Do toho jsme