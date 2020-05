Premier League | Ferguson a spory s Beckhamem po „kopačce“: Hádali se, bylo toho moc | iSport.cz

Ta scéna se už stala skoro legendou. Naštvaný Sir Alex Ferguson vlétl po porážce Manchesteru United do kabiny, nakopl kopačku ležící na zemi a trefil Davida Beckhama. Incident z února 2003 pak několik týdnů plnil stránky novin, až hvězdný záložník v létě zamířil do Realu Madrid. K celé kauze se teď vrátil jeho tehdejší parťák Ryan Giggs. „Pak se spolu hádali každý druhý týden,“ prozradil, že Beckhamův odchod byl prakticky nevyhnutelný.

United tehdy nestačili na Arsenal a po výsledku 0:2 vypadli z FA Cupu. Proto přišel čas na tradiční „fén“, kterými byl bouřlivák Ferguson během své úžasné kariéry proslulý. Tenhle však dopadl nešťastně.

Trenér Manchesteru trefil kopačkou přímo obličej Davida Beckhama. Z jeho obočí se řinula krev, měl ho roztržené a vše spravily až stehy. „Kdybych to chtěl zopakovat, už se mi to ani na milion pokusů nepovede,“ vzpomínal pak Ferguson s odstupem času. A i Beckham se kauze dnes směje. „Pár kluků mě muselo držet, byla to scéna jak z gangsterky,“ líčil ve své knize.

Tehdy ovšem měl vzájemný vztah dvou obrovských osobností k ideálu daleko, což v aktuálním rozhovoru pro beINsports odhalil Ryan Giggs, další velké jméno tehdejšího nabitého týmu z Old Trafford. Beckham se nechal vyfotit se zašitým obočím a jejich sporem žila celá Anglie.

„Oni se od té doby hádali každý druhý týden. Už toho bylo moc,“ uvedl Velšan. A Beckhamův letní odchod do Realu Madrid za 25 milionů liber (cca 780 milionů korun) byl pro všechny strany vlastně vysvobozením. „Myslím, že nejčastěji spory vznikaly kvůli fotbalu. Ale bylo toho víc, pak se hádali při různých příležitostech,“ dodal Giggs.

Zkrátka nebyla jiná možnost, než že se jejich cesty rozejdou.

Ferguson koneckonců později sám připustil, že Beckham v té době byl myšlenkami trochu jinde, přesun mezi hvězdné Galacticos ho lákal. „V jeho poslední sezoně jsme si všimli, že Davidova pracovitost trochu klesá. A slyšeli jsme různé spekulace o námluvách s Realem. Z obvykle naprosto úžasné úrovně šly jeho výkony dolů,“ podotkl skotský, dnes už osmasedmdesátiletý, kouč.

Známá je scéna z dubna téhož roku, kdy Ferguson při odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů proti Realu Madrid nechal Beckhama nečekaně jen mezi náhradníky. Technický záložník vlétl do hry až za stavu 2:3 a stihl zápas dvěma góly otočit, z postupu se přesto radoval Real.

A právě do něj se Beckham po pár měsících vydal.