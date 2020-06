Premier League | Sancho? Zatím ne... United se místo něj obrací na rebela z Aston Villy | iSport.cz

Jacka Grealishe z Aston Villy se po oslavě gólu do sítě Birminghamu snažil dostat od diváků zpět na hrací plochu jeden z pořadatelů. Hráče nakopl a skončil v rukou policie • Profimedia.cz

Jack Grealish (vlevo) oslavuje svůj gól do sítě Birminghamu, kterým rozhodl o výhře Aston Villy 1:0 • Profimedia.cz

Jack Grealish z Aston Villy skončil na zemi poté, co ho pěstí udeřil jeden z fanoušků Birminghamu • Profimedia.cz

O Sancha stojí United i Chelsea, v Dortmundu ale plánují, že si anglické ofenzivní eso nechají i na další sezonu. „Není kolem něj nic nového. Kolem Jadona se točilo v poslední týdnech pár témat, ale to se vše uklidnilo. Pracujeme s tím, že i v příští sezoně bude hrát za Borussii Dortmund,“ nechal se v sobotu slyšet klubový ředitel a bývalý kapitán Sebastien Kehl.

Na Old Trafford tak řeší náhradní plán. Podle deníku Mirror je „variantou B“ Jack Grealish. 24letý rodák z Birminghamu je kapitánem Aston Villy, kvalitativně předposlední klub ligy jistě přerostl. Taky je to ale trošku „zlobivé dítě“ anglického fotbalu, naposledy dostal pokutu za to, že porušil karanténu nařízenou vládou kvůli pandemii COVID-19.

Grealish zapadá do skupinky hráčů, kteří trenér Ole-Gunnar Solskjaer a klubový viceprezident Ed Woodward upřednostňují - mladí, talentovaní, navíc je Angličan. Křídelník, který kromě krátkého hostování v Notts County strávil v Aston Ville celou dosavadní kariéru, chce podle zpráv z Anglie svůj klub na konci sezony opustit, ať se v Premier League zachrání, nebo ne.

V této sezoně má vynikající formu, v dresu zachraňující se Villy dal sedm branek a dotáhl ji do finále poháru. Podle jeho schopností se ale odjíví i jeho cena. „Villans“ by si za svého kapitána podle Mirroru představovali částku kolem 75 milionů liber (2,23 miliardy korun).