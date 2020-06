Mohamed bin Salman a Newcastle: stíny majitele převáží moc, streamy už mizí | iSport.cz

První zprávy o tom, že má Newcastle změnit majitelskou strukturu, vyšly najevo koncem dubna. Mohamed bin Salman, arabský korunní princ a de facto nejmocnější muž své země, spolu s investiční skupinou PIF nabízí rovných 300 milionů liber (3,4 miliardy korun), aby celek, za který hraje i ex-sparťan Martin Dúbravka, převzal od Mikea Ashleyho. Britský byznysmen, který ovládá firmu na sportovní oblečení a vybavení Sports Direct, šéfuje Newcastlu třináct let, navzdory původním ambicím ale slavil jen dvě trofeje – v obou případech titul ve druhé lize rok po neslavném pádu z Premier League. Navíc u fanoušků nemá dobrou pověst mimo jiné proto, že se mu moc nechce uvolňovat peníze na posily.

Pod Salmanem to bude trochu jiná muzika. Jeho investiční skupina totiž ovládá jmění ve výši 320 miliard liber (téměř 10 bilionů korun), čtrnáctinásobek majetku Šejka Mansúra, dosud nejbohatšího majitele v lize, který šéfuje Manchesteru City. Zprávy z okolí klubu naznačují, že arabský princ stojí o hvězdy první kategorie a chce klub dotáhnout do pohárů, koneckonců ve spojitosti s příchodem na St. James Park se v uplynulých týdnech mluvilo o Garethu Baleovi, Philipu Coutinhovi, Cirovi Immobilem, ale i českém útočníkovi Patriku Schickovi.

Salman ale není jen bohatý pán, co investuje do sportu, ať už to je fotbal, nebo třeba boxerský megazápas Joshua vs. Ruiz II. Stojí v čele státu, který má zásadní problémy s porušováním lidských práv, a kde se mučení a popravy stále berou jako legitimní tresty. Podle magazínu Time je právě korunní princ za válkou mezi svou zemí a Jemenem. Situaci, do které se Jemen v jejím důsledku dostal, OSN označuje za „nejhorší člověkem způsobenou humanitární krizi naší doby“. Vojenská blokáda ve státě na jihu Arabského poloostrova způsobila hladomor, který dosud stál život přes 80 tisíc dětí. Salmanovo jméno je spojováno i s vraždou novináře Džamála Chášukdžího, který byl princovým nejhlasitějším kritikem.

Právě jeho nevalné renomé co se týče politiky a lidských práv bylo málem kamenem úrazu, Premier League by v rámci svého etického kodexu mohla převzetí klubu zablokovat. Podle posledních zpráv Daily Mailu ale nakonec vše půjde hladce a nový majitel může být představen už tento týden.

Situaci údajně tlačí dopředu i britská vláda, která chce se Saudskou Arábií posílit dobré vztahy. I druhá strana ale musela taky provést jeden klíčový krok. „Není náhodou, že právě teď začala arabská vláda zasahovat proti stránkám streamujícím fotbalové zápasy,“ cituje Daily Mail nejmenovaný zdroj obeznámený s detaily jednání. Právě v Saudské Arábii totiž sídlí stránky nabízející ilegální videa ze zápasů Premier League, které připravují ostrovní soutěž o miliony za vysílací práva.

Když vše půjde podle plánu, Mohamed bin Salman a PIF budou do konce týdne vlastnit 80 procent Newcastlu. Dalších 20 si rovným dílem rozdělí bratři David a Simon Reubenovi, byznysmeni, které noviny Sunday Times zařadila na druhé místo nejbohatších rodin ve Velké Británii, a podnikatelka Amanda Staveleyová. Ta zařídila vstup Šejka Mansúra do Manchesteru City v roce 2008 a stojí i za Salmanovou nabídkou na převzetí Newcastlu.