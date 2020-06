Premier League | Šmicer se těšil na jízdu Liverpoolem: Kdyby chtěl slavit, hrozila karanténa | iSport.cz

Slavia a Liverpool mají ligový titul. Co je víc?

„Takhle to říct úplně nejde. Nicméně Liverpool na tento okamžik čekal dlouhých třicet let. Konečně vyhrál Premier League, také mistrovství světa klubů. Momentálně je nejlepší na světě. Jednoznačně. Jsem na kluky hrdý. A když to vidím, tak i trochu zklamaný, že se to nepovedlo mně. Byli jsme druzí, třetí…“

To vám tedy musela udělat radost řeč Jürgena Kloppa, během níž se v emocích dokonce rozplakal. Víte, kam mířím?

„Ano, titul věnoval i všem generacím hráčů, kterým se to nepovedlo. To je skvělé. Klopp je pokorný. Bylo to od něj strašně hezké gesto. Zmínil i našeho kapitána Stevieho Gerrarda, který se o titul pro Liverpool snažil celou kariéru. Je dobře, že trenér promluvil o všech, co pro klub něco udělali. Nicméně titul je především jeho. Liverpool si to zasloužil. My bývalí hráči to moc prožíváme.“

Oslavy jsou nejhezčí bezprostředně na hřišti, s fanoušky, emoce jsou v tu chvíli nejintenzivnější. Liverpool zůstal o tuto součást ochuzen. Ke všemu jistotu mistrovského titulu získal v zápase, ve kterém vůbec neúčinkoval…

„Tak to někdy bývá, k tomu situace okolo pandemie, v Anglii fanoušci nesmí na stadiony. Je to škoda, oslavy samozřejmě nejsou takové, euforie s diváky by byla mnohem vyšší. Kluci koukali na zápas Chelsea se City, dozvěděli se to na hotelu, přesto vím, že jsou všichni obrovsky nadšení. Viděl jsem fotografie, měli trika s nápisy ´champions´. Nakonec si to užijou. Oni hrozně toužili po tom, aby se Premier League zase rozběhla. Chtěli si titul uhrát na hřišti. Měli strach, aby jim prvenství nepřidělili od zeleného stolu. To by bylo vážně nešťastné.“

Liverpool získal titul s obrovským náskokem třiadvaceti bodů před Manchesterem City. Do konce ligy zbývá dlouhých sedm kol. Co teď?

„Pozor, oni budou chtít překonat nejvyšší počet bodů v Premier League (rekord drží Manchester City, 100 bodů ze sezony 2017/18). Aby dokázali, že jsou nejlepší ze všech. To je požene dopředu, cíl mají. Kdyby se jim povedlo City překonat, byla to další velká věc v úžasné sezoně.“

A nesmírně vážený zápis do úchvatné historie Liverpoolu.

„Přesně tak. Ti kluci jsou už teď legendami. Mo Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, Virgil, van Dijk, Jürgen Klopp, vlastně všichni. Vyhráli mistrovství světa klubů, vyhráli Premier League, zapíšou se do historie, to je bez debat. Liverpool vedlo za těch třicet let tolik úžasných trenérů a povedlo se to až Kloppovi. Nebojím se říct, že se dostal na úroveň Kennyho Dalglishe (s Reds vyhrál ligu v sezoně 1989/90, předtím ještě dvakrát).“

Tušíte, zda Liverpool plánuje mohutné oslavy aspoň po skončení Premier League?

„Jelikož se dopředu vědělo, že kluci titul s největší pravděpodobností udělají, byla v původním plánu velkolepá projížďka městem. Těšil jsem se, byl jsem pozvaný. Společně s dalšími bývalými hráči jsme měli mít svůj vlastní otevřený autobus a projíždět ulicemi hned za současným týmem. Asi to neklapne. Fanoušci sice ve středu v noci v euforii vyšli do ulic, před stadion, slavilo se, nicméně Anglie je ve vývoji koronavirové pandemie oproti nám o něco pozadu, platí tam přísnější opatření. Těžko říct, jak všechno proběhne. Pokud bych se tam vydal, musel bych na čtrnáct dní do karantény, což by se mi moc nechtělo… Uvidíme, jak to celé bude.“