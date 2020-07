Premier League | Součkova zaříznutá euforie. Co to zkoumají, nechápal expert. Moyes řval | iSport.cz

Tomáš Souček dostal míč přes ležícího spoluhráče, ten se ale podle VAR zapojil v ofsajdu do hry - gól dovolán • Profimedia.cz

Tomáš Souček se pomalu stává specialistou na Chelsea. Za Slavii proti ní skóroval v Evropské lize při těsné prohře 3:4, za West Ham si právě do branky Blues připsal první gól v Premier League při triumfu 3:2. A nemuselo zůstat u jedné branky, Součkovu první trefu odvolal VAR. Po podivných tříminutových licitacích...

Ve 34. minutě, ještě za bezbrankového stavu, se Michail Antonio neúspěšně pokusil o nůžky po rohovém kopu. K míči se dostal za ním stojící Souček, který i přes ležícího Antonia dokázal poslat míč do branky. Jenže výbuch radosti z prvního gólu ve slavné lize se změnil ve více než tři minuty dlouhou nejistotu a nechápání. „Vlastně nevím, co zkoumají,“ přiznal spolukomentátor Sky Sports Gary Neville.

O co šlo? Na zem upadnuvší Antonio už byl v ofsajdu, a rozhodčí po dlouhé konzultaci s VAR usoudil, že anglický univerzál zasáhl do hry a překáží ve výhledu brankáře Kepy. Žádný gól, nula nula.

„Nedokážu to úplně pochopit. Nemám slov, ani nevíte, kdy máte slavit,“ kroutil ve studiu Sky Sports hlavou expert James Collins, někdejší zadák West Hamu. „Ano, Antonio je v postavení mimo hru, ale rozhodně nepřekáží gólmanovi ve výhledu. Jestli něco, tak mu naopak pomáhá, vždyť blokuje půlku brány!“ řekl bývalý reprezentant Walesu.

Místo West Hamu tak šla o pár minut později do vedení Chelsea, když Willian proměnil penaltu. Tomáš Souček se ale svého momentu přece jen dočkal - v nastavení prvního poločasu srovnal na 1:1, když po rohovém kopu na zadní tyči přehlavičkoval kapitána Blues Azpilicuetu a hlavou dostal míč do sítě. West Ham nakonec vybojoval cenné vítězství 3:2, druhou branku „kladivářů“ dal mimochodem právě Michail Antonio, který hrál nešťastnou roli u Součkova „nególu“. „Vážně nemám rád VAR, opravdu ne,“ rozesmál se 30letý Angličan na pozápasovém rozhovoru.

To trenér David Moyes navzdory výhře v tak dobrém rozmaru nebyl. „Zase ten VAR! Už v něj začínám ztrácet důvěru,“ burácel. „Nechci si stěžovat, ale teď to budu muset udělat. Opakovaný záběr té situace jsem ještě neviděl, ale všichni mi říkají, že to měl být gól.“

Moyesovi vadilo hlavně to, že sudí dokázal vyřknout verdikt až po více než tři minuty trvajícím čekání. „Křičel jsem. Říkal jsem si: Tak co, dostaneme nějaké rozhodnutí?“ přiznal Moyes. „Některé z posledních verdiktů proti West Hamu nebyly vůbec dobré. Neumím si to vysvětlit,“ dodal.

Navzdory vzteku z neuznané branky ale nakonec po výhře přece jen mohl pochválit své svěřence. „Řekli jsme hráčům, že své štěstí musí změnit sami. Dnes se to tak nejspíš stalo. Zaslouží si ohromné uznání,“ doplnil Moyes. Tomu hraje do karet i to, že konkurenti v boji o záchranu Brighton, Watford, Aston Villa, Bournemouth i Norwich shodně prohráli. „Náš další cíl začíná čtyřkou. Když se dostanete na 40 bodů, jste v Premier League zachránění,“ vyhlásil skotský kouč. Na tuhle metu ztrácí West Ham 10 bodů, stále má před sebou šest zápasů.