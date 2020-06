Premier League | Souček drtil angličtinu: V týmu už se cítím líp. Slavii na titul věřím | iSport.cz

Ve středu končí půst ve slovutné Premier League, na programu jsou dvě dohrávky. West Ham s českým reprezentačním záložníkem Tomášem Součkem zahájí boj o udržení mezi anglickou elitou v sobotu proti Wolverhamptonu. „Cítím z týmu, že je nažhavený a že bude silný," podotýká Souček.

Jak se těšíte na restart Premier League?

„Strašně moc. Nepamatuju se, že bych zažil takovou dobu bez fotbalu, zvlášť takhle prakticky uprostřed sezony. Čas to byl dlouhý, všichni jsme teď natěšení. Proto věřím, že si to užijeme a že hlavně závěr sezony zvládneme."

Asi to bylo těžké na hlavu, že?

„Ta doba byla hrozně dlouhá. Pro mě o to těžší, že jsem změnil klub. Sotva jsem začal, přišla pauza, takže jsme byli s partnerkou a dcerou doma bez kamarádů i rodiny. Náročné, ale na druhou stranu jsme si užili sami sebe. Společně jsme trénovali, chodili jsme si kopat, dělali jsme spolu všechno. Jednou na to budu určitě v dobrém vzpomínat."

Aklimatizovali jste se během pauzy v Anglii?

„Když jsem přišel, prvních čtrnáct dní bylo těžkých. Do všeho jsem rychle naskočil, pak to kvůli pandemii utichlo. Všechno bylo zavřené, nepotkával jsem se se spoluhráči. O to víc jsem se ale mohl učit jazyk. Myslím, že v tomto směru jsem se zlepšil."

Cítíte velký pokrok ve své angličtině oproti době, kdy jste do Anglie přicházel?

„Jo, je to znát. Není to takové, jako by to bylo, kdybych byl a mluvil s klukama v kabině, doma mluvíme česky, ale hodně jsem se učil a volal jsem si s učitelem. Naučil jsem se plno nových slovíček, vět, frází a hlavně rozumím, když poslouchám, daleko lépe, než když jsem přicházel."

Navíc jste si mohl užít i to, jak vám roste dcera.

„Ano, to byla taky velká změna. Je jí skoro rok a půl, jenže když jsem hrál se Slavií poháry nebo byl s reprezentací a taky často na soustředění, doma jsem tolik nebyl. Teď jsem s ní a partnerkou byl tři měsíce v kuse, rodinu jsem si hodně užil. Jak jsem říkal, jednou budu v dobrém vzpomínat na to, že jsme spolu mohli strávit tolik času."

A doma jste neměl takový frmol jako třeba spoluhráč Michail Antonio, který učil své tři děti a říkal, že to bylo dost náročné.

„Bavili jsme se o tom. Michail Antonio má nejen tři děti, o které se s manželkou staral, ale před čtrnácti dny se jim narodilo ještě čtvrté. V kabině jsme tyhle věci rozebírali, je tu plno hráčů, jejichž děti už chodí do školy. Říkali, jak se spolu učí. Někteří chodili ven, někteří ale byli třeba jen zavření doma. Každý to měl jinak nastavené."

Kariéra není zas tak dlouhá...

Pauza končí, opatření se uvolňují i v Anglii a už společně trénujete. Dokážete odhadnout, jak se vše na mužstvu podepíše?

„Myslím, že to bude dobré. Plno hráčů se uzdravilo, jsme kompletní. Cítím, že v tomhle směru nám pauza pomohla.