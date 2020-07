Premier League | Tlak na United! Klubu hrozí ztráta 730 milionů, musí uhrát Ligu mistrů | iSport.cz

Fotbalisté Manchesteru United oslavují vstřelenou branku do sítě Brightonu • Reuters

Bruno Fernandes po příchodu do Anglie dominuje • Reuters

Harry Maguire (s číslem 5) jako by při rohu chtěl místo soupeřů hlídat spoluhráče Wan-Bissaku • Twitter

Od ledna neprohráli, přesto můžou přijít na konci sezony o pěknou hromádku peněz. Manchesteru United hrozí ztráta 25 milionů liber (zhruba 733 milionů korun), pokud se podruhé v řadě nekvalifikuje do Ligy mistrů. Situaci „Rudým ďáblům" zkomplikovalo zrušení banu pro městského rivala City, které posunulo postupovou příčku o jedno místo nahoru. Parta Ole Gunnar Solskjaera zatím figuruje o skóre za vyvolenými, s Evropskou ligou už se ale znovu smířit chtít nebude...

Čtyři místa: Liverpool, Manchester City - dávno zabráno. Chelsea, Leicester, Manchester United? Jeden bude muset z kola ven. Ještě před týdnem se na Old Trafford mohli plácat po ramenou, i páté místo totiž zajišťovalo základní skupinu Ligy mistrů. Teď je všechno jinak, bohatšímu městskému sousedovi byl zrušen ban na evropské soutěže. A začala rvačka.

Situace je jasná. Třetí je Chelsea se čtyřbodovým náskokem a odehraným zápasem navíc, čtvrtý Leicester a pátí United vybojovali stejně bodů, ve skóre jsou však o tři branky úspěšnější „Lišky". A Manchester si tak zatím tahá černého Petra, zbývají každopádně ještě tři kola a dojde i na vzájemný finálový souboj.

S kým ještě hrají týmy bojující o Ligu mistrů? Chelsea — Liverpool (V, 22. 7.), Wolves (D, 26. 7.) Leicester — Sheffield (V, 16. 7.), Tottenham (V, 19. 7.), Manchester United (D, 26. 7.) Manchester United — Crystal Palace (V, 16. 7.), West Ham (D, 22. 7.), Leicester (V, 26. 7.)

Pokud United nakonec neuspějí, může je čekat nepříjemná finanční sankce. V jejich smlouvě s Adidasem figuruje doložka, která může klub připravit v případě nepostupu do Ligy mistrů dva roky po sobě o 33 procent ze smluvené platby. Celková suma přitom činí celkem 75 milionů liber (2,2 miliardy korun), je tedy zřejmé, že případná ztráta by se dotkla hlavně kasy určené na přestupy.

Vůbec největší smlouvu uzavřel, rovněž s Adidasem, Real Madrid, kterému sekunduje Barcelona a teprve následně se dostávají na řadu anglické kluby. Z nich inkasují nejvyšší „příspěvky" do rozpočtu právě United společně s Liverpoolem.

Pro „Rudé ďábly" vede do Ligy mistrů ale ještě jedna cesta. V doposud nedohrané Evropské lize totiž vyhlíží po úvodní výhře 5:0 nad rakouským Lincem čtvrtfinále. Aby dostali vstupenku do bohatší LM, museli by ale celou soutěž ovládnout. V plánu je také semifinálový zápas FA Cupu s Chelsea, tam ale vítěz bere jen Evropskou ligu.

United každopádně neprohráli v posledních osmnácti soutěžních duelech, naposledy nestačili 22. ledna na Burnley (0:2). Je dost možné, že se bude vzhledem k rychlému běhu Premier League rozhodovat až v posledním vzájemném souboji s Leicesterem. Do bitvy o nejvyšší pozice může případně vstoupit ještě Wolverhampton s čtyřbodovou ztrátou na čtvrté místo a Sheffield s pětibodovou.