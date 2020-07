Premier League | Místo trestu posilování! City vábí čtyři hvězdy, vyfouknou střelce Barceloně? | iSport.cz

Původní trest zněl krutě. UEFA v únoru týmu Pepa Guardioly uložila pokutu 30 milionů eur (přes 800 milionů korun), a hlavně jej vyloučila na dva roky ze svých soutěží kvůli porušení pravidel finanční fair play a licenčních předpisů. V bledě modré části Manchesteru se bilo na poplach, dost nahlas se řešilo, že hvězdy jako Kevin de Bruyne či Raheem Sterling nebudou chtít zůstat v týmu, který nesmí hrát v pohárové Evropě. Na vážkách měl být i sám trenér Guardiola.

Po zrušení zákazu je ale vše jinak – opory zůstávají, katalánský taktik taky, všichni dokonce mají dostat nové smlouvy. A místo hromadných odchodů se řeší čtyři velké příchody. Kvůli komu bohatý majitel šejk Mansúr rozbije pokladničku tentokrát?

Útok City by měl vyztužit 22letý Lautaro Martínez, hvězda Interu Milán. O mladého Argentince se hodně nahlas zajímá Barcelona, kvůli dopadům finanční krize spojené s koronavirem ale dost možná nebude ochotna a schopna zaplatit jeho výstupní klauzuli činící necelé tři miliardy korun. S tím by klub z Manchesteru neměl mít problém. O Martíneze stojí kvůli generační obměně v útoku, jeho slavnější krajan Sergio Agüero se totiž ve 32 letech pomaličku chystá na návrat do rodné vlasti.

Druhou hvězdičkou do ofenzivy by se měl stát Ferrán Torres. Teprve dvacetileté pravé křídlo je oporou Valencie, ve 32 zápasech nastřílel čtyři góly a na stejný počet branek nahrál. V aktuální sezoně Ligy mistrů má v šesti zápasech bilanci 2+2. Renomovaný server Transfermarkt odhaduje jeho tržní hodnotu na 45 milionů eur (1,2 miliardy korun).

Zatímco v útoku chce City sázet na mládí, do zadních řad hledá zkušenější borce. Velkou posilou se má stát 29letý David Alaba, kterého Guardiola už vedl v Bayernu Mnichov. Opora bavorského giganta je velkým univerzálem – za Bayern hrál levého beka, poté, co se prosadil talent Alphonso Davies, se plynule přesunul do stoperské dvojice. Za rakouskou reprezentaci zase nastupuje v záloze.

Posledním do party posil má být obr Kalidou Koulibaly. 29letý senegalský stoper je už pár let hodně žádaným zbožím, zatím byla ale vždy překážkou jeho cenovka. Ta se pohybuje kolem 100 milionů eur, tedy zhruba 2,6 miliardy korun, ředitel Neapole Aurelio de Laurentiis navíc není pod žádným tlakem svou oporu prodat a nepřesvědčí ho jen tak nějaká nabídka. O Koulibalyho se pere skoro celá špička Premier League – kromě City by jej rádi uvítali i hlavní rivalové z Manchesteru United, kteří hledají parťáka do stoperské dvojice k Harrymu Maguireovi, líbil by se i Franku Lampardovi v Chelsea. Senegalský útočník Sadio Mané zase svého reprezentačního spoluhráče tlačí do Liverpoolu.