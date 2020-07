Premier League | Nové hvězdy United! Mladíka miluje Ferguson, střelec září vedle Pogby | iSport.cz

Budoucnost vypadá na Old Trafford zářivě. Manchester United v úterý zvítězil nad Brightonem jasně 3:0 i díky skvělým výkonům dvou hvězd, které rudý dres neoblékají dlouho. Mladý útočník Mason Greenwood, který se nedávno přesunul do áčka, zaujal už Sira Alexe Fergusona, portugalský středopolař Bruno Fernandes se dostal do povědomí klubových legend nejen svými výkony, ale i přístupem.

Ještě před třemi čtyřmi lety znali to jméno jen fajnšmekři sledující pozorně mládežnické týmy Manchesteru United. Mason Greenwood ale už tehdy byl v povědomí muže z nejpovolanějších. Sir Alex Ferguson tou dobou na obědě Asociace ligových trenérů hostům u svého stolu o mladém útočníkovi vyprávěl. „Myslím, že jsme našli toho pravého,“ měl podle Daily Mailu říct svým spolustrávníkům.

Jeho odhad byl správný, jako už tolikrát předtím. Teprve osmnáctiletý Greenwood se v této sezoně probil do A týmu United, a ačkoli není první volbou na hrotu, zaznamenal napříč všemi soutěžemi 13 branek. Je tak třetím nejlepším střelcem týmu za duem Anthony Martial - Marcus Rashford, oba zaznamenali shodně 19 tref.

Greenwood je ofenzivní eso v pravém slova smyslu - je mu jedno, zda hraje na hrotu sám, ve dvojici, nebo doplňuje hroťáky z křídla. Je mu fuk, jestli mu balon přistane na levou či pravou nohu, oběma umí zakončit stejně dobře. Svou efektivitu prokázal ve středu proti Brightonu, když v 16. minutě otevřel skóre. Vletěl do hloučku obránců, našel okénko na střelu a ranou k bližší tyči překonal gólmana Ryana.

O další dvě trefy se postaral portugalský záložník Bruno Fernandes. Kolem bývalého kapitána Sportingu kroužili United dlouho, od lednového příchodu každopádně překonává veškerá očekávání. Za osm ligových klání už stihl nastřílet pět gólů, to je exkluzivní bilance.

Hlavně jeho poslední trefa stála za to - Harry Maguire vyhrál hlavičku ve vlastním vápně, Nemanja Matič nasměroval nádherný balon na rozeběhnutého Greenwooda, a ten našel Fernandese, který z voleje na zadní tyči celou bleskovou akci parádně zakončil. „Ta rychlost protiútoku, technika od Fernandese... Všechno je dokonalé,“ rozplýval se ve studiu Sky Sports Gary Neville, někdejší kapitán „rudých ďáblů“. Dokonce tento gól přirovnal k jedné z ikonický tref Cristiana Ronalda v dresu Manchesteru United, a to v semifinále Ligy mistrů 2009 na hřišti Arsenalu.

Fernandesovým přínosem ale nejsou „jen“ krásné a důležité góly. To koneckonců rozebral další muž, který v United několik let nosil kapitánskou pásku, Francouz Patrice Evra. „Chce balon, chce hrát, vytvářet šance, dávat góly. Miluju jeho přístup, vůbec se nebojí. Je to velmi pozitivní hráč,“ vršil na Portugalce chválu ve studiu Sky Sports. „United by za to, kde teď jsou, měli děkovat Fernandesovi. Uznávám všechny hráče, myslím si, že odvádějí skvělou práci, ale on je klíčovým faktorem,“ doplnil.

Jednou z otázek, kterou experti i fanoušci vznášeli před Fernandesovým příchodem na Old Trafford, bylo: Jak si v záloze porozumí s Pogbou? Zatím to vypadá, že odpověď zní: Víc než dobře! Dva kreativci ve středu pole si evidentně rozumí, Pogba koneckonců nahrál Fernandesovi na gól na 2:0. Z jejich spolupráce těží celý tým.

Portugalec ale zatím nechce o sobě a francouzském parťákovi hovořit v superlativech. „Paul je úasný hráč. Ale nechci moc mluvit o sobě a o něm, nebylo by to fér k ostatním hráčům,“ myslel Fernandes v pozápasovém rozhovoru na celý tým. „Samozřejmě, Paul je kvalitní hráč, je pro nás velmi důležitý. Dokážeme spolu kombinovat, ale taky máme skvělé spoluhráče, kterým se dost daří,“ doplnil.

Dvě nové hvězdy ve spolupráci s obrozeným Pogbou táhnou Manchester United směrem k pohárové Evropě. Tým Oleho-Gunnara Solskjaera momentálně drží pátou příčku, poslední zaručující postup do pohárů. Wolverhampton se sice drží za nimi jen o skóre, blízko je ale i kvalifikace do Ligy mistrů, čtvrtá Chelsea a třetí Leicester jsou ale pořád na dostřel.