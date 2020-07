Premier League | Souček z Anglie o svém vzestupu: Hraju jako ve Slavii. A jde to! | iSport.cz

Začátkem příštího týdne by to mělo být vymalováno. „Asi někdy v pondělí,“ odhaduje Tomáš Souček, kdy West Ham vydá zprávu, že oficiálně uplatňuje na českého reprezentanta půlmiliardovou opci.

Čili ještě čekáte?

„Není oficiálně podepsáno, dohoda ještě zatím vlastně naplněná, platná. Nebo ještě před naším zápasem na United nebyla. A klub to pak zveřejní, aby měli fanoušci nějakou dobrou zprávu před dovčou.“ (smích)

Ti jsou z vás doopravdy nadšení.

„Taky to čtu a slyším. Vidím, jak se hrnou pochvaly a hezké zprávy, mám z toho ohromnou radost.“

A taky vám to jistě dodává i potřebné sebevědomí, ne?

„Je to znát. Na začátku se ke mně občas doneslo, že přišel nějaký kluk z Česka, lidi mi tolik nevěřili. Pak jsem se nějak ukázal…“

Už jste připravený stát se kmenovým hráčem West Hamu? Koneckonců na jaře jste dělal všechno možné, aby to tak bylo.

„No, snažil jsem se. (smích) Dělal jsem všechno, co se dalo, aby přestup vyšel. I když je pravda, že začátek byl opravdu těžký. Zaprvé to byl pro mě velký přestup, nebo tedy hostování. Všechno se seběhlo ve dvou dnech. Cítil jsem, že mě čeká asi nejtěžší půlrok v mojí kariéře. A pak ty zápasy… Nemyslím si, že by to bylo od týmu zase až tak špatné, ale mohlo to být lepší.“

Pomohla pauza?

„Asi jo, i doma jsem se snažil připravovat tak, že se půjde brzy hrát, doufal jsem, že se zase začne. Pracoval jsem, jak se jen dalo, a o to radši teď jsem, když vidím, že to všechno mělo smysl. Povedly se výsledky a i moje výkony byly dobré.“

Můžete to vzít trochu hlouběji?

„Třeba první dva zápasy za West Ham byly takové, že jsem měl v hlavě, že jde o Premier League, velká soutěž… Musel jsem si dát dohromady pár věcí, srovnat si v hlavě, že ti kluci jsou vlastně stejní, že všechno je podobné tomu, co už jsem poznal se Slavií v Evropské lize, v Lize mistrů, s reprezentací, a těch zápasů už jsem zažil docela dost.