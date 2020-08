Český fotbalista Tomáš Souček přijímá gratulace od spoluhráčů z West Hamu ke svému prvnímu gólu • FOTO: Reuters Patří mezi největší české fotbalové hvězdy současnosti, možná je tou největší. Tomáš Souček si za půl roku ve West Hamu vybudoval pozici, že si na něj dávají při zápasech pozor ty největší kluby. I o tom promluvil v rozhovoru pro DVTV, ve kterém mimo jiné zavzpomínal na svou první trefu v Premier League, ale pohovořil například i o rozdílu mezi českou a anglickou ligou.

O prvním gólu „Bylo to neuvěřitelné. Viděl jsem to několikrát, ale asi se to nikdy neokouká. Euforie byla obrovská.“ VIDEO | Gól Tomáše Součka v čase 0:58

O zápasech bez diváků a zvucích v TV „My hrajeme bez reproduktorů. Zvuky jsou jen v televizi. Pro nás je to jak přátelák, nebo tréninkový zápas. Museli jsme si na to zvyknout. Diváci jsou velká součást fotbalu. Bez nich nejsou emoce takové.“ Tomáš Souček na hřišti Norwiche • Foto reuters

O pozornosti hvězd „Když jsme hráli například proti Manchesteru United, tak bylo krásné slyšet od hvězd, které jsem obdivoval jako malý: dejte si pozor na Součka. Zároveň to tím je pro mne o to těžší, protože týmy vědí, že při rozích či ve vápně si na mě musejí dávat pozor.“ Tomáš Souček se raduje z gólu za West Ham • Foto reuters

O naběhaných kilometrech „Je jich tak dvanáct, někdy i přes třináct. Za běháním si ale stojím. Chci týmu pomoci všude, jak v našem vápně, tak v útoku. Je to můj styl a miluju to. Když běháme při tréninku, tak se cítím velmi dobře a občas i skupinu vedu. Ve Slavii pod trenérem Trpišovským jsme hodně běhali kilometr. Časově i pod tři minuty.“ Tomáš Souček patří k nejběhavějším hráčům Premier League • Foto Reuters

O rozdílu mezi českou ligou a Premier League „Asi je hlavně v dovednostech hráčů. V defenzivě jsme asi na podobné úrovni, protože Češi nedají nikomu nic zadarmo. Ale dovednosti, rychlost, kličky a střela, to je v Premier League o hodně tříd kvalitnější. V Česku se raději přihraje, než jít jeden na jednoho. Tady jdou klidně do dvou, aby prošli dál, a zvládají to. V Česku se něco nepovede, hráč slyší něco od trenéra nebo spoluhráčů a pak se třeba už nenabízí, nebo jde stranou. V Premier League jsou hráči nastavení tak, že i když zkazí, jdou dál a chtějí dokázat, že jsou týmu platní. Tolik se nebojí, řeknou si, že jsou osobnosti, že na ně kouká celý svět, jsou nejlepší a jdou do toho. To z nich cítím a pro fotbal je to tak správné.“ Tomáš Souček s manažerem West Hamu Davidem Moyesem • Foto West Ham United

O jednání s West Hamem „Byl jsem přímo u něj. S panem Paskou (agentem) jsme tam odletěli, Slavia nám to dovolila, a najednou jednání začalo. Něco se nám nelíbilo, něco se nelíbilo Slavii ani panu Tvrdíkovi. Teď už si z toho děláme legraci, ale v ten moment to taková sranda nebyla, když nám řekli: tak si zavolejte letadlo a leťte zpátky. Položili telefon a my na sebe koukali, co bude dál. Hledali jsme nejlepší řešení, hodně se to přehazovalo a noc byla dlouhá. Trvalo to skutečně celou noc. Jednání skončilo asi ve dvě ráno a vlastně to nebylo úplně hotové, dokončili jsme to druhý den kolem poledne. Byly to velké nervy, ale jsme rádi, jak to dopadlo.“ Podepsano. 4,5 plus 16,2 plus dalsi nalezitosti. Nadseni i smutek soucasne. Tomas nam bude hrozne chybet jako kapitan, hrac i clovek. Bude tezke ho nahradit. Je to skvela vizitka Slavie i ceskeho fotbalu! Dekuji i Pavlovi Paskovi, absolutni profesional. Velka osobni satisfakce! pic.twitter.com/4WcOTrjgi7 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) January 29, 2020

O penězích pro Havlíčkův Brod „Vážím si toho. K Brodu mám osobní pouto. Hrál jsem tam asi do deseti let, ale pořád jsem si tam chodil s kluky kopat, vyrostl jsem tam a stále tam chodím. Jsem rád, že to chtějí vynaložit na vybudování dalších hřišť a tréninkového centra. Budu rád, když to bude fotbalové město. Byl jsem se tam podívat na prvním kole a všichni kluci mě tam žerou.“ (smích) Tomáš Souček pomohl zachránit West Hamu účast v Premier League, mateřskému Havlíčkovu Brodu zase zajistil finanční jistotu na deset sezon dopředu. • Foto Koláž VIPsport