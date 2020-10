Klopp si ulevil po debaklu: Hráčům poslal „román“. Varuje před Evertonem

„Noc po vysoké prohře nebyla tou nejlepší v mém životě. Ráno po probuzení jsem věděl, že musím se svými chlapci mluvit, ale nebyli tady,“ nastínil své pocity po debaklu 2:7 s Aston Villou kouč Liverpoolu Jürgen Klopp. Řada hráčů Reds ale byla odjeta na srazy reprezentací, a tak musel německý stratég konat nepřímo.

„Napsal jsem hráčům opravdu velmi dlouhou zprávu. Šlo zejména o mé myšlenky a poznatky k tomu, co se stalo. Když jsem jim to poslal, cítil jsem se pak mnohem lépe. Bylo to venku a mohli jsme pokračovat dál,“ ulevilo se mu.

V sobotu bude se svými svěřenci chtít příděl odčinit v derby na Evertonu. „Prohra je vždy přesný opak toho, co chcete. Když je tak vysoká, je to ještě horší. Na druhou stranu to někdy může být i užitečné,“ uvědomuje si Klopp, že jeho tým podobnou facku možná potřeboval a může mu pomoci.

V souboji s městským rivalem ale nečeká Liverpool snadný úkol. Everton pod trenérem Carlem Ancelottim válí. Vstup do nové sezony mu vyšel na výbornou. Celkem vyhrál v lize a poháru sedmkrát v řadě. Spolu s Aston Villou, která odehrála o duel méně, je v Premier League jediným stoprocentním mužstvem soutěže (čtyři utkání, čtyři výhry, skóre 12:5 a aktuálně první místo). „Už jak jsem se dozvěděl, že se Ancelotti chystá podepsat Evertonu, pomyslel jsem si: Uhhh, další řádný vyzyvatel,“ podotkl Klopp, že tušil, jak silný protivník se mu rodí.

Liverpoolského kouče výkony Ancelottiho party nepřekvapují. Smekl i před tím, jak Toffies v létě posílili. „Odvedli perfektní práci. Našli přesně ty hráče, které potřebovali k zlepšení již tak dobrého týmu. Jak si postupně zvykají na to, co po nich Carlo chce, stávají se ještě lepšími,“ konstatoval.

Start sezony zastihl ve skvělé formě zejména útočníka Dominica Calverta–Lewina. Ten ve čtyřech ligových zápasech nasázel soupeřům šest gólů, další tři přidal v poháru a jeden i za národní tým. „Čekal jsem, že brzy předvede velké věci. A dělá to,“ pronesl Klopp. „Všechno jim teď funguje. Mají špičková křídla Jamese Rodrígueze a Richarlisona, ale i střed, ať už tam hraje Alan, nebo třeba Sigurdsson. S tak kvalitním mužstvem se vám pak i lépe brání. Čeká nás opravdu zajímavé utkání proti týmu, který evidentně letí kupředu,“ uvědomuje si hlavní muž liverpoolského realizačního týmu.

Poslední výhra Evertonu v merseysideském derby se datuje na 17. října 2010. Na den přesně po 10 letech tak vyběhnou Ancelottiho svěřenci odhodlaní sérii bez vítězství nad městským rivalem konečně ukončit. Navázat mohou zároveň na sezonu 1894/1895, kdy jedinkrát za 142 let klubové historie dosud vstoupili do ročníku lépe než do toho aktuálního. Tehdy zapsal Everton osm výher v řadě, tu poslední právě v souboji s Liverpoolem (3:0). Totožný scénář tak může napsat i současný ročník.

„Musíme se soustředit, abychom odevzdali maximum, hráli s nadšením a radostí naši hru. Nepotřebujeme mít tlak, ale chceme předvést to nejlepší, co můžeme. Všechny zápasy jsou obtížné, tento o to víc, že budeme hrát proti vítězi minulé sezony Premier League,“ řekl Ancelotti.

Podaří se Toffies zapsat páté ligové vítězství, nebo si body odveze městský rival? Duel Evertonu s Liverpoolem je na programu v sobotu od 13:30.