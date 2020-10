Coufal nejlepším hráčem West Hamu. Chvála i pro Součka, VAR ruku neviděl

0:5, 0:4, 1:4, 0:4 a 0:5. To byly výsledky posledních pěti domácích zápasů West Hamu United proti Manchesteru City. Včera série nedůstojných přídělů konečně skončila. Londýnský celek i zásluhou dvou českých reprezentantů Vladimíra Coufala a Tomáše Součka vyválčil s velkým favoritem cenný bod za remízu 1:1.

„Máme v týmu skvělou atmosféru a věříme, že můžeme proti týmům, jako jsou City, hrát a být úspěšní. Je fajn být v tabulce nad City, snad to vydrží co nejdéle,“ smál se Souček.

Vůbec nepřeháněl, vždyť celek, který se uplynulou sezonu jen tak tak zachránil a do nové vstoupil dvěma porážkami, je po šesti kolech na bezpečném desátém místě. To měl přitom extrémně těžký los: hrál s Wolves (4:0), v Leicesteru (3:0), na Tottenhamu (3:3) a nyní se City (1:1). V posledních třech případech u toho byl vždy v základní sestavě Coufal, který tak po last-minute přestupu ze Slavie ještě neví, co je to v Premier League prohrát.

A rovněž tentokrát byl osmadvacetiletý pravý bek hodně vidět, připsal si dokonce i asistenci. V 18. minutě Souček doběhl zdánlivě ztracený míč, přiťukl jej Coufalovi a ten z první poslal do vápna centr na Michaila Antonia, který střelou přes hlavu otevřel skóre.

Parádní gól.

Hosté sice vehementně reklamovali Součkovu ruku v zárodku celé akce, ale tu žádný zpomalený záběr neprokázal, takže VAR platnost branky uznal.

V devíti posledních zápasech, kdy o přestávce Citizens prohrávali, stihli jen v jednom případě vyrovnat, ostatních osm utkání ztratili. A zlou šňůru ani proti West Hamu nepřerušili, byť to už v 51. minutě bylo 1:1. Coufal si vybral jedinou slabší chvilku, nechal kolem sebe proletět Joaa Cancela a jeho přihrávku zužitkoval střídající Phil Foden.

I tak však mohl být Coufal se svým výkonem spokojen. Server WhoScored.com, který hodnotí hráče na základě různých statistik, mu udělil známku 7,4, lepší byli podle něj na hřišti pouze soupeři Foden (7,7) a Cancelo (7,6).

A výtečně se předvedl opět i Souček (6,8), který vyhrál sedm vzdušných soubojů, prokázal klid v rozehrávce a už tradičně oběhal velký prostor.

„Hraje se mi s ním skvěle,“ přitakal záložník Declan Rice. „Je to hráč, kterého jsme potřebovali a který týmu něco přinesl.“

V úplném závěru měly oba týmy takřka identickou šanci na vítězný gól, ale domácí Pablo Fornals i hostující Raheem Sterling nechali při sólových nájezdech vyniknout gólmany. Kouče Pepa Guardiolu zahozená Sterlingova příležitost rozpálila natolik, že si svlékl huňatý svetr a poslední minuty odkoučoval pouze v tričku s dlouhým rukávem.

„Obrana West Hamu hrála hodně hluboko, takže bylo těžké nacházet volné prostory, ale měli jsme dost šancí na to, abychom zvítězili. Ztratili jsme už sedm bodů, což je dost,“ uznal Guardiola.

„Mohli jsme i vyhrát, ale myslím, že remíza je zasloužená,“ doplnil Souček.