Kdo Součka chválí v Anglii? Parťák i slavní kouči, hitem nohy a výskok

Declan Rice, spoluhráč

Jednadvacetiletý Rice platí za velký talent, za áčko „kladivářů“ začal pravidelně nastupovat už v osmnácti. Ke spolupráci se Součkem ve středu zálohy se vyjádřil po sobotním zápase s Manchesterem City. „Je úžasné s ním hrát. Je to hráč, kterého jsme rozhodně potřebovali, má nohy na to dostat se do vápna a samozřejmě stejně dobře stíhá zpátky. Vnesl do týmu něco, co je skvělé. A jak umí vyskočit ve vápně? Někoho takového jsme tu léta neměli.“