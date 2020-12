Klíč k výhře West Hamu? Coufalovo malé rameno. Kouč soupeře nechápe

Hammers skvěle vyšly vstupy do obou poločasů. První gól vstřelili už po necelých dvou minutách (a to ještě předtím neproměnil svou šanci Tomáš Souček), ve druhém poločase skórovali ani ne po minutě. Villians se většinu zápasu hnali za vyrovnáním, v prvním dějství se jim to podařilo, ve druhém ne.

Přitom se hosté z druhého gólu už radovali. Ve druhé minutě nastavení se Ollie Watkins natlačil za domácí obranu na centr zleva a prostřelil brankáře Fabianského, jenže pak nastoupil do akce VAR.

Nejdřív se poměřovalo Watkinsovo koleno proti špičce nohy stopera Ogbonny, další záběr ale zatáhl do hry Vladimíra Coufala. Obrazně řečeno šlo o souboj rameno na rameno s tím rozdílem, že český bek byl minimálně o pět metrů dál, jen ve skoro stejné rovině.

„Bolí to, protože si myslím, že jsme byli lepší. Dva výpadky koncentrace nás stály dva góly, ale měli jsme dost šancí. Pořád nechápu, proč nám neuznali druhý gól, přece nemůžete skórovat paží. Ale rozhodčí znají pravidla líp. Jenže jestli byl Ollie v ofsajdu, tak jen proto, že ho Ogbonna fauloval, takže to měla být penalta,“ divil se manažer Aston Villy Dean Smith.

Ofsajdové rýsování nakonec rozhodlo, že Coufal je přeci jen o pár centimetrů blíž středu hřiště, takže gól nemůže platit kvůli ofsajdu. Pro aktivního Watkinse jde o ještě větší smůlu, protože čtvrthodiny předtím nedal penaltu. Sice poslal brankáře na druhou stranu, ale napálil jen břevno.

„Měli jsme štěstí, že to byl z nějakého důvodu ofsajd, dneska jsem spokojený s výsledkem, ale ne s výkonem,“ prohlásil manažer Hammers David Moyes. „Aston Villa hrála dobře, my ne. A já chci, abychom hráli hezký fotbal. Ale oni porazili Arsenal i Liverpool, takže je skvělá vizitka, že jsme je porazili.“

Vladimír Coufal a Tomáš Souček za sebou sice nemají nejpovedenější vystoupení, na serveru WhoScored dostali spíše průměrné známky 6,4 a 6,8, ale i tak se radují ze třetí výhry v řadě, která „kladiváře“ posunula už na páté místo Premier League. Na vedoucí Tottenham ztrácí svěřenci Davida Moyese čtyři body, odstup na čtvrtý Leicester a pozici zaručující Ligu mistrů činí jediný bod.