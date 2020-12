Zmar Aston Villy a kauza Coufalova rukávu. Zbavte se VAR, vyzývá kapitán

Jejich snaha vešla vniveč. Fotbalisté Aston Villy mohli po střetnutí s West Hamem jen bezmocně rozhazovat rukama a nevěřícně kroutit hlavou nad tím, co že je připravilo v nastavení druhého poločasu o vyrovnání na 2:2.

Centr z levé strany, Ollie Watkins se prodírá k míči a následně posílá míč do sítě West Hamu. Jenže gólová radost byla předčasná. Do akce vstoupil VAR, který odhalil snad milimetrový ofsajd hostujícího útočníka. Jeho rameno, možná ještě přesněji řečeno konec rukávu, byl těsně za hranicí, kterou vytvořil svým rukávem Vladimír Coufal, jakožto poslední hráč „Hammers“.

Verdikt zněl jasně: ofsajd, branka neplatí. Po utkání to nenechalo klidným kapitána Aston Villy Jacka Grealishe. „Co se týče VAR, své názory jsem sdílel již dříve. Některá hraniční rozhodnutí budí rozpaky. Ničí to hru,“ uvedl na svém Twitteru kapitán „Villans“, který se proti VAR ohrazoval už po předchozím zápase s Brightonem, kdy nejprve rozhodčí nařídil v nastavení druhé půle pokutový kop pro Aston Villu, ale po konzultaci s asistentem u videa ji odvolal.

Seconds after Brighton’s Tariq Lamptey is sent off, Solly March makes this challenge on Trezeguet. Michael Oliver awards a penalty for Aston Villa, but was overturned by VAR. No penalty, and Brighton win 1-2 #AVLBHA #VAR pic.twitter.com/bNsTPjosus