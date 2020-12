Kloppovo poselství: Važte si toho, co máte! Vzpomněl na Vánoce v Německu

„2020 byl velmi speciální rok, v nejlepším i nejhorším možném smyslu slova,“ řekl Klopp ve vánoční zdravici fanouškům. „Začalo to dobře, chlapci hráli skvěle. A pak koronavirus zastavil víceméně všechno. Naštěstí jsme pak mohli znovu hrát fotbal, což bylo skvělé, a konečně jsme vyhráli ligu. To byl rozhodně jeden z největších dnů mého života,“ uznal.

Liverpoolu chyběli oddaní hlasití fanoušci, až na začátku letošního prosince se jich pár mohlo vrátit. Dva tisíce diváků mohlo dorazit na zápas proti Wolves. „Byl to nezapomenutelný zápas, díky tomu, že jsme mohli znovu pocítit tu atmosféru. I díky jen malému procentu lidí,“ řekl Klopp. „Takový by život měl být: měli bychom sbírat vzpomínky a až zestárneme, vzpomínat na ně, nejlépe s úsměvem na tváři,“ dodal.

53letý trenér se zamyslel i nad největším poučením, které mu končící rok nachystal. „Nevážili jsme si dostatečně našeho normálního života. Teď zpětně nám to připadá jako ten nejlepší život. To se musíme naučit - vážit si toho, co máme! Všechno se může změnit během minuty,“ prohlásil.

Nebylo by to vánoční přání, kdyby Klopp nepromluvil o Štědrém dnu. „Doufám, že máte radost ze všech těch ponožek, co jste dostali!“ zavtipkoval. „Nezapomeňte, nejde o to, co jste dostali, ale o lásku, která je vám dárkem vyjádřená,“ dodal a přidal vzpomínky na vánoční tradice doma v Německu.

„U nás děti dostávají dárky 24. prosince večer, ne druhý den ráno jako v Anglii. Naše rodinná tradice velela, že kromě rozdávání dárků ještě zpíváme a hrajeme na nástroje. Moje starší sestra hraje na akordeon, druhá sestra na flétnu, a já nejdříve hrál na xylofon a pak na klávesy,“ vzpomněl. Profi hudebník už z něj ale asi nebude. „Jsem na úrovni vánočních koled, víc neumím,“ zasmál se, než popřál všem veselé Vánoce.