Britský novinář: Slavia mohla inspirovat West Ham. Král? Když o něm mluvíme...

Jde o spojení, které se na první dobrou nabízí. A oba kluby si jdou minimálně vzájemnými vtípky a odkazy na sociálních sítích naproti. Slávisté s radostí sledují, jak se v Premier League prosadily obě bývalé opory Vladimír Coufal a Tomáš Souček. Nemuseli by přitom být poslední, kdo se přesune z Edenu přímo do Londýna. Podle reportéra britského deníku The Guardian Jacoba Steinberga, který se specializuje právě na West Ham, by „hammers“ mohli usilovat o další někdejší slávisty. Navíc má podle novináře trenér David Moyes leccos společného i s celou slávistickou herní filozofií. Současní čeští hráči podle něj každopádně uspěli takřka ve všech ohledech. „Souček se tu rychle usadil, navíc se stal výborným skautem West Hamu!“ směje se Steinberg.

Narážíte na Součkovu přímluvu při příchodu Vladimíra Coufala. Byly Součkovy rady považovány za klíčové, nebo byl Coufal vybrán primárně například z pohledu dat?

„O obou hráčích klub věděl, Moyes sice nebyl schopen Součka sledovat osobně, ale pozoroval ho už předtím, než přišel do West Hamu. Rozhodně tedy nešlo v lednu o nějaký panický nákup hráče, o kterém by se zničehonic dozvěděli. Moyes měl zájem i o Coufala, ale samozřejmě pomohlo, že si o něm mohl promluvit se Součkem, který mu mohl říct, že jde o dobrého hráče, který zapadne do kádru i proto, že West Ham dlouho potřeboval pravého obránce.“

V létě se šuškalo ještě o přestupu Lukáše Masopusta, teď slýcháme i o zájmu o Abdallaha Simu, máte informace o tom, že by se klub vážně poohlížel po přestupu některého z dalších slávistů?

„Ano, respektive pokud jde o Slavii, je to klub, se kterým West Ham z pohledu přestupů v obou případech jednoznačně uspěl, takže se na sešívané zaměří ještě hlouběji. Vždy mě navíc celkem překvapovalo, nakolik dobré vztahy očividně panují mezi oběma kluby. Myslím si také, že oba přestupy bylo velice jednoduché provést, což u West Hamu nebývá zvykem. Stává se, že se jednání protahují a klub se handrkuje o peníze, ale v obou případech to bylo velice rychlé. Takže pokud budou ve Slavii další zajímaví hráči, West Ham do nich určitě bude chtít jít.“

Mohlo by se to stát už teď v zimním přestupovém okně?

„Konkrétně v lednu to bude zajímavé. Možná budou potřebovat