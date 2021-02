Souček o sudím, který ho vyloučil: Výhrůžky rodině? To sem nepatří

Utkání mezi Fulhamem a West Hamem spělo poklidně k bezbrankové remíze. V závěru nastavení ale rozdmýchal emoce verdikt sudího Mika Deana, který po zhlédnutí videa vyloučil českého záložníka Tomáše Souček. Bývalý fotbalista Slavie zasáhl nešťastně a nechtěně před standardní situací loktem Aleksandara Mitroviče. Fanoušci, ale i experti nad rozhodnutím sudího jen nevěřícně kroutili hlavou. „Červená? Ani za milion let,“ zněly reakce.

I ty velmi pravděpodobně přiměly „Hammers“ k tomu, aby se odvolali. Jejich snaha byla úspěšná, Souček byl omilostněn a už dnes tak může vyběhnout do pohárového duelu proti Manchesteru United.

„Mám radost, že moje červená karta proti Fulhamu byla zrušena. Schválně jsem se na to díval – odehrál jsem bez červené karty zatím celou svou kariéru, přes 200 zápasů. Těším se, že týmu pomůžu v důležitých zápasech tenhle týden! Děkuji všem za vaši podporu!“ radoval se ze zrušení trestu Souček.

Už před týdnem v úterý rozhodčí Dean nesprávně udělil jinou červenou kartu, odnesl ji Jan Bednarek ze Southamptonu při duelu s Manchesterem United (0:9). I v souvislosti s tím to nyní po chybném Součkově vyloučení Dean pořádně schytal. Podle BBC sudí a jeho rodina čelili dokonce výhružkám smrtí. I proto sám dvaapadesátiletý arbitr požádal vedení soutěže, aby o následujícím víkendu nepískal žádné utkání.

Nepřiměřené reakce už ale nenechaly chladným ani Součka, který se Deana zastal. „Jakákoliv rozhodnutí učiněná na hřišti by měla zůstat na hřišti. Nelíbí se mi, že to zasahuje do osobního života. Posílám Mikeovi Deanovi a jeho rodině podporu. Nepatří sem žádné nadávky a výhružky. Je to minulost, nyní se soustředím na zbytek sezony,“ napsal český záložník West Hamu na svůj Twitter.

Whatever decisions are made on the pitch should stay on the pitch. I don’t like hearing about it interfering with personal life and I send Mike Dean and his family my support. There is no place for abuse of any kind. It is in the past and I’m now focused on the rest of the season https://t.co/Tcofvo8a9X