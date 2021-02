Souček o West Hamu i EURO. Proč nosí pásku na zápěstí a co radí mladým?

Tomáš Souček odpovídal fanouškům. Prozradil také, proč nosí na zápěstí barevnou pásku. • FOTO: Koláž iSport.cz

Precizními výkony na sebe neustále upozorňuje. Tomáš Souček se vypracoval mezi výrazné osobnosti Premier League. Jeho přínos pro West Ham je obrovský, což potvrdil i trenér David Moyes, který mluvil o tom, že příchod i přístup českého bojovníka měl vliv na celé mužstvo. Pětadvacetiletý středopolař v pátek věnoval svůj čas fanouškům a na Instagramu české reprezentace odpovídal na dotazy. Jak věří týmu na EURO, co byl dosud největší zážitek ve West Hamu, s kým si nejvíce rozumí, co říká na Slavii a co radí mladým?