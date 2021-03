V létě do Liverpoolu? Legenda varuje Gerrarda: Nebuď jako Lampard!

O víkendu může s Rangers oslavit titul ve skotské lize, do toho se připravuje na bitvu v Evropské lize se Slavií. Steven Gerrard ale může po očku koukat ještě dál. Jeho jméno je čím dál častěji zmiňované v souvislosti s pozicí trenéra Liverpoolu. Pokud Jürgen Klopp po EURO převezme německou reprezentaci, návrat bývalého záložníka domů by dával velký smysl. Nedávná zkušenost parťáka z reprezentace ale rozsvěcí varovný signál. „Frank Lampard byl obdivovaný fanoušky, a pak se vše rychle změnilo. Nemyslím si, že Stevie ještě má na to, aby tuhle cestu podstoupil,“ tvrdí ikona Liverpoolu John Barnes.

Britský list Daily Mirror popsal situaci jako „narůstající přesvědčení.“ Takové jsou pocity v Liverpoolu, když se někdo zeptá na možný konec Jürgena Kloppa. Pokud německý národní tým na odloženém evropském šampionátu nedopadne dobře, patnáctiletá éra úspěšného kouče Joachima Löwa velmi pravděpodobně dojde ke konci. Nástupcem 61letého trenéra má být právě Klopp, strůjce triumfů Liverpoolu v Lize mistrů i Premier League.

Kdo by tedy zaujal místo na lavičce „reds“? Šéfové z Anfieldu mají v merku Stevena Gerrarda, bývalého kapitána týmu, který v městě Beatles s výjimkou dvou sezon v Los Angeles strávil téměř celou fotbalovou kariéru. Nešlo by jen o pozici za předešlé zásluhy, „Stevie G“ se projevil jako talentovaný kouč.

První zkušenosti získával u mládeže Liverpoolu, teď už třetí sezonu vede obrozené Rangers. Letos je dotáhne k dlouho očekávanému titulu, na největší rivaly ze Celtiku Glasgow má náskok 18 bodů a zisk trofeje může slavit už po víkendovém klání se St. Mirrenem. Pak se plně zaměří na osmifinále Evropské ligy se Slavií. A potom? Proč se nevrátit domů…

„Miluju tě, chlape! Uvidíme se příští sezonu v Liverpoolu,“ popichoval Gerrarda po výhře 1:0 nad Livingstonem bývalý spoluhráč Jamie Carragher, toho času televizní expert. I v Rangers si uvědomují, že těžko odolatelné vábení z Anfieldu může po úspěšném ročníku přijít. „Je velmi pravděpodobné, že pokud Steven Gerrard bude pokračovat s takovou úspěšností, bude vyhrávat trofeje a získávat zkušenosti, dočká se v budoucnu pozice v Liverpoolu,“ přikyvoval pro ESPN Michael Beale, člen trenérského štábu v Rangers. „V tuhle chvíli mají Kloppa, jednoho z pěti nejlepších koučů na světě. Pracoval jsem s ním velmi úzce, když jsem byl trenérem týmu U-23, a musím říct, že je fantastický pro hráče i trenéry. Odvádí neuvěřitelnou práci.“

Pokud německého stratéga zláká domovská reprezentace a „reds“ vsadí na svou ikonu, může se situace vyvinout dvěma směry. Historie zná dost příkladů, kdy hráčská legenda uspěla ve svém klubu i v roli trenéra – podívejte se na Franze Beckenbauera v Bayernu Mnichov, nebo na to, co v Barceloně dokázali Johan Cruijff či Pep Guardiola. Jenže ještě víckrát opěvovaná osoba v nové pozici pohořela a pochroumala si do té doby nedotknutelnou pověst. Třeba Alan Shearer v Newcastlu, Diego Maradona u argentinské reprezentace, nebo naposledy Frank Lampard v Chelsea.

Právě Lamparda, Gerrardova bývalého spoluhráče z reprezentace, nabízí někdejší křídelník John Barnes coby varovný případ. A radí legendě Liverpoolu, aby ještě zůstala v Glasgow. „Dotáhl Rangers na samý vrchol skotské Premiership, jeho tým ukončí sen Celtiku o deseti titulech v řadě. Na jeho místě bych zůstal o něco déle a užil si ten úspěch,“ říká 57letý rodák z Jamajky, který dres Liverpoolu oblékal mezi lety 1987 a 1997. „Pro fotbalové trenéry je klíčový timing. Frank Lampard je toho důkazem. Jednu chvíli byl zlatým chlapcem, kterého fanoušci Chelsea bezmezně obdivovali. Ale pak přišel trénovat a rychle se to změnilo. Nemyslím si, že Stevie ještě má na to, aby tuhle cestu podstoupil,“ dodal.

„Co když Rangers prohrají příštích pět zápasů, pořád ho budou fanoušci Liverpoolu chtít? A co když příští rok zase vyhraje Celtic, a Rangers budou druzí?“ nabídl možné scénáře. „Věřím, že by Gerrard jednoho dne velmi rád trénoval na Anfieldu. Když se mu dál bude dařit jako dosud, nevidím důvod, proč by nemohl být koučem Liverpoolu… Ale ne teď.“