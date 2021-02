Kdo je soupeř Slavie? Obživlý kult, kápo Gerrard a smrtící ofenziva

Na první pohled ideální soupeř. Kultovní, sexy, ale taky hratelný. Nenechme se ovšem mýlit, Slavii čeká v osmifinále Evropské ligy pořádná šichta. Rangers FC totiž po několik let staré klinické smrti letí vzhůru, v probíhajícím ročníku z nich jde čirá hrůza. Trenér Steven Gerrard sestavil ofenzivní zbraň, která nemilosrdně šrotuje všechno, co se jí odváží postavit do cesty. Teď se v jejím hledáčku ocitají sešívaní...

Z té bilance mrazí. Rangers odehráli v probíhajícím ročníku dohromady 43 zápasů. Prohráli jediný. Šestkrát remizovali, zbytek výhry. A to povětšinou hodně dominantní. Zcela vypovídající je vývoj ve skotské lize.

Rangers jí naprosto kralují, po třiceti odehraných kolech je evidentní, že míří za ziskem mistrovského titulu. Ten už jim nemůže sebrat vůbec nic. Na čele totiž mají před druhým Celtikem mamutí náskok osmnácti bodů. K tomu to šílené skóre. 73:9. Ne, zrak vás nešálí, vidíte správně.

„Být v pozici Arsenalu, rozhodně bych si nepřál dostat Rangers,“ vyjádřil se jen několik hodin před včerejším losem někdejší vynikající obránce „kanonýrů“ Ray Parlour. A jedním dechem pokračoval. „Je to hrozně ošemetný soupeř, Gerrard sází na totální ofenzivu. Myslím, že půjdou opravdu daleko.“

Jak daleko to nakonec bude, to má nyní ve svých rukou i Slavia. Slavný mančaft z Glasgow si každopádně užívá proces vzkříšení. Po skončení sezony 2011/2012 hrdý klub sevřely finanční trable, které nakonec vyústily až v ostudný pád do čtvrté nejvyšší soutěže.

Ideální sestava Rangers McGregor Tavernier Helander Goldson Barišič Kamara Davis Aribo Hagi Morelos Kent

Z ní se Rangers postupně drápali nahoru, během čtyř let byli zpátky v elitní grupě. Skutečný výkonnostní výstřel ale nastal až s Gerrardovým příchodem. V červnu roku 2018. „Nabídek jsem měl několik, jakmile se ale ozvali Rangers, nebylo absolutně co řešit,“ prohlásil bývalý vynikající záložník Liverpoolu po svém nástupu do funkce.

Coby trenérský nováček čelil pochybám, zda si nekousl do příliš tlustého krajíce chleba. Gerrard ale tyhle pochyby rychle rozmetal. Rangers přetvořil k obrazu svému. Jaký je? Obrovsky rychlý, obrovsky ofenzivní. Jestliže Leicester proti Slavii často volil vyčkávací taktiku, od modrého komanda to nehrozí. Skotové budou od první minuty zběsile útočit. Tak jsou nastavení, mají to v DNA.

Ostatně, ohromně potentní nejsou jen v domácí soutěži. I na evropské půdě obrany soupeřů nešetří. Základní skupinu ovládli po čtyřech výhrách a dvou remízách, za sebou nechali Benfiku, St. Lutych i Lech Poznaň. Nastříleli třináct branek. V play off pak odstranili z cesty Antverpy. Triumfy 4:3 a 5:2, tedy dalších devět zářezů.

„Když se podíváte, čeho všeho jsou Rangers schopní, řadím je výkonnostně výš než Leicester,“ nechal se slyšet bývalý obránce Chelsea Jason Cundy.

Slávisté se musí mít na pozoru především před útočníkem Alfredo Morelosem. V sezoně nasázel už třináct branek, k tomu přilepil dvanáct asistencí. Hned za ním pak číhají James Tavernier, Ianis Hagi, Borna Barišič a další.

Co na to Ondřej Kolář a spol.?

ANKETA

Největší hvězdy Rangers Alfredo Morelos útočník, 24 let Ohnivá koule z Kolumbie. Hlavní zbraň Skotů. Když má svůj den, je téměř nebránitelný. Střílí góly, sbírá asistence. Často se však nechává unést a nesmyslně zkratuje. V Ibrox Parku je od léta 2017, ale už stihl posbírat sedm červených karet. James Tavernier obránce, 29 let Povoláním pravý obránce, založením vysoce ofenzivní hráč. Stačí si projít jeho sezonní statistiky. Na kontě má už sedmnáct branek a patnáct asistencí. Jako obránce! Kapitán a klíčová spojka trenéra Stevena Gerrarda. Ryan Kent křídlo, 24 let Letec na levém křídle. Ohromně přímočarný, silný v driblinku i předfinální fázi. V tomto ročníku stihl už deset branek a dvanáct asistencí. Pro slávistického beka Alexandera Baha tohle bude vyšší dívčí.