Pan hattrick, ikonický titul i řádění s Plzní. Jaký je Agüerův odkaz v City?

Desetileté působení Sergia Agüera v Manchesteru City se chýlí ke konci. Smlouva, která mu končí po sezoně, obnovena nebude. Jaký zanechal v klubu odkaz? • FOTO: Koláž iSport.cz Desetileté spojení se chýlí ke konci. Argentinský útočník Sergio Agüero po sezoně ukončí své působení v Manchesteru City. Vyprší mu smlouva a na novou nedojde. Znovu tak sílí spekulace o jeho možném spojení s Lionelem Messim v Barceloně, kde by pro něj měli chystat dvouletý kontrakt. Zda k tomu skutečně dojde, ukáže budoucnost. Populární „Kun“ zanechá v „Citizens“ nesmazatelnou stopu, vždyť je s aktuálně 257 góly o parník nejlepším střelcem klubové historie a po Davidu Silvovi (436) odehrál v bledě modrém nejvíce soutěžních utkání (384). Přinášíme výběr Agüerových památných momentů v Manchesteru City.

Snový debut Byl čtvrtek 28. července 2011 večer, když Manchester City oznámil, že získal z Atlétika Madrid za 38 milionů liber útočníka Sergia Agüera. Tehdy šlo o nejdražší přestup v historii klubu, který vyhrál tahanici s Realem Madrid a Juventusem. Sám spokojený hráč dokonce klub předběhl a o svém přestupu informoval o něco dříve. „Už jsem hráčem City. Jsem rád, že jsem v tomto klubu a městě,“ uvedl Agüero. K velkému nadšení příznivců „Citizens“, kteří si uvědomovali, jaké výkony argentinský talent podával v La Lize, podepsal pětiletý kontrakt. První start si odbyl 15. srpna 2011 a hned ukázal, že v jeho případě klub rozhodně nešlápl vedle. V utkání Premier League proti Swansea se dostal na hřiště v 59. minutě, v tu dobu „Citizens“ vedli 1:0. Nakonec z toho ale byla výhra 4:0, když Agüero ve zbytku utkání stihl dvakrát skórovat a přihrát na branku Davida Silvy.

Pan hattrick Na svůj první třígólový zápas za Manchester City nečekal Agüero nijak extra dlouho. Už 10. září 2011, ve svém čtvrtém vystoupení v Premier League, skolil třemi góly Wigan. Byl to první zářez na cestě za rekordem. Celkem dosud v nejvyšší anglické soutěži nastřádal 12 hattricků, čímž překonal 12. ledna 2020 v souboji s Aston Villou (6:1) legendárního Alana Shearera (11). Celkem dal „Kun“ za City tři a více gólů v šestnácti zápasech.

Řádění proti Plzni Viktoria narazila při své účasti v Lize mistrů i na Manchester City. A Západočeši poznali, jakým hráčem Agüero je. Ve Štruncových sadech to byl Argentincův zápas. Krátce po přestávce nachystal gól pro Edina Džeka, chvíli na to pro Yayu Tourého, aby v 58. minutě pečetil výhru 3:0. V odvetě na Etihad Stadium odehrál jen první poločas, ale i to stačilo k tomu, aby se střelecky prosadil. Dal úvodní gól střetnutí, které nakonec anglický celek vyhrál 4:2.

Pět gólů Newcastlu Byla sobota 3. října 2015. Na Etihad Stadium přišlo 53 850 fanoušků a mohli na vlastní oči sledovat Agüerovu show, jeho nejgólovější zápas za Manchester City. Utkání přitom nezačalo pro domácí dobře, už 17. minutě se dostal Newcastle do vedení trefou Aleksandara Mitroviče. Ve 42. minutě ale rozjel své představení Agüero. Vyrovnal na 1:1 a zastavil se až v 62. minutě, kdy dostal míč do sítě popáté. Mezitím se jednou trefil i Kevin De Bruyne a „Citizens“ mohli slavit výhru 6:1.

Aguerooooo Na tuhle chvíli nikdy nezapomene. Fotbalovým fanouškům, příznivcům Manchesteru City obzvlášť, kteří uslyší komentátora křičícího „Agueroooooo“, se bleskově vybaví památný gól. Ikonická trefa, která znamenala mnoho: obrat na poslední chvíli, euforickou radost z titulu pro City po 44 letech, ale i smutek u městského rivala. Vezměme to popořádku. Hrálo se poslední kolo Premier League 2011/2012 a celky z Manchesteru – United a City – do něj vstupovaly se stejným bodovým ziskem. Jen před pár chvílemi vyhráli United svůj zápas na Sunderlandu (1:0), „Citizens“ naopak v závěru utkání s Queens Park Rangers prohrávali 1:2 a zdálo se, že titul bude slavit červená část města. V 92. minutě však vyrovnal Edin Džeko na 2:2 a pak to přišlo! V 94. minutě dovršili domácí velký obrat, trefil se… Ano, správně: Sergio Agüero, čímž rozhodl na poslední chvíli o tom, že prvenství v Premier League připadne Manchesteru City.

Zatím poslední gól V posledních měsících ho trápila zranění, hamstring, koleno… Naposledy ale absentoval od 10. ledna kvůli koronaviru. 13. února se vrátil alespoň na lavičku. Agüero se od té doby postupně dostává do zápasového vytížení, kdy vyběhl do pěti utkání. A jednou se zapsal mezi střelce, a to v utkání na Fulhamu 13. března, kdy z penalty pečetil výhru Manchesteru City 3:0.