Vydra má formu, v EL přeje Slavii: Byla by čest hrát pod Trpišovským

„Nevím, co se s námi děje,“ zoufal si do telefonu útočník, když zmínil dvě poslední zbytečné ztráty Burnley na Southamptonu (2:3) a proti Newcastlu (1:2). Český útočník Matěj Vydra může být alespoň spokojený se svou formou a věří, že si splní dva cíle – zachrání se s Burnley v Premier League a objeví se v nominaci na červnové EURO.

Nabral jste formu, vstřelil gól ve dvou zápasech po sobě. Z toho musíte mít radost, že?

„Samozřejmě jsem spokojený s tím, že hraju. Ale naše výsledky v Burnley teď bohužel nejsou ideální.“

Přitom poslední dva zápasy na Southamptonu a s Newcastlem jste měli velmi slušně rozjeté.

„Nevím, co se s námi děje. Ztratili jsme šest bodů. Na Southamtonu jsme po 30. minutě vedli 2:0, posledních patnáct minut v první půlce jsme ale úplně přestali hrát. Zbytečně jsme ztráceli balony, oni stihli do poločasu vyrovnat. Pak už to bylo vyrovnané, ale dostali jsme ještě jeden gól a to rozhodlo.“

A co Newcastle?

„Ten jsme začali dobře, v 18. minutě jsem dal gól na 1:0. Udrželi jsme vedení do poločasu, měli jsme i další šance, ale gólman Dúbravka předvedl dobré zákroky. Druhou půli jsme také začali slušně, během pár minut jsme kopali asi pět rohů, šance jsme měli, ale nedali jsme gól na uklidnění. Pak oni poslali na hřiště Wilsona a Saint-Maximina, ti udělali hlavní rozdíl. Asi jsme se báli jejich rychlosti. Místo, abychom jim hráli do těla a nedali prostor, tak jsme ustupovali a ustupovali, hřiště se tím roztáhlo, byly tam velké díry mezi obranou, zálohou a útokem. Na to jsme doplatili.“

Funguje vám vepředu spolupráce s Chrisem Woodem, který vám naposledy krásně přihrál na první gól?

„Předminulý zápas jsme dali gól oba, on mi nahrával, naposledy mi také přihrával on. Vyhovuje mi to s ním, Hraju spíš vytaženého na hrotu, on se pohybuje pode mnou. Zdá se, že to zatím funguje. Ale nemáme body, které potřebujeme.“

Zvednete se v následujícím náročném programu? Hrajete na United, za dva týdny vás doma čeká West Ham.

„Máme zatím sedm bodů náskok na sestupová místa, snad nás nebudou mrzet poslední dva zápasy, které jsme promarnili. Měli jsme to dobře rozjeté, ale nemáme z nich ani bod. Nečeká nás teď nic lehkého, ale v tuhle dobu bez fanoušků se dá hrát s každým, když předvedeme dobrý výkon dopředu a hlavně dozadu.“