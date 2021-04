Poborský o Fergusonovi: Z fotbalu vědu nedělal. Co jeho slavné fény?

Fergusonův fén? Tohle spojení už je vyhlášené. Když se skotskému kouči něco nelíbilo, uměl to vždycky dát najevo.

„U slavné kopačky, kterou hodil po Davidu Beckhamovi, jsem nebyl, ale takové výlevy míval. Když někomu náhodou v kabině zavrněl telefon, tak ho roztřískal o koš a podobně,“ vzpomíná Poborský.

Žádný velký taktik ale Ferguson prý nebyl.

„Tenkrát se z toho nedělala taková věda. On přišel do šatny, řekl, že hrajeme stejně jako minule a jdeme vyhrát. Za celou dobu, co jsem tam byl, jsme jen dva tréninky dělali standardní situace před čtvrtfinále Ligy mistrů. A stejně jsme pak vypadli. Ale mužstvo bylo tak silný, že to zkrátka fungovalo. A když náhodou ne, tak začal řvát a zase to fungovat začalo,“ usmívá se Poborský.

Ferguson ve funkci manažera United nakonec vydržel dlouhých 27 let, což je na dnešní poměry neuvěřitelné číslo. Poborský to přičítá i tomu, že spoustu každodenní práce nechával na svých asistentech.

„S hráči uměl mluvit, i já jsem s ním měl spoustu pohovorů. Pořád budil dojem kamaráda. I díky tomu, že tréninky vedl realizační tým a my jsme ho třeba viděli jen jednou dvakrát za týden. Drtivou většinu času koukal na tréninky za oknem z kanceláře,“ vysvětluje bývalý vynikající záložník.

„I proto mohl v Manchesteru vydržet tak dlouho. Realizáky po pár letech vždycky celé vyměnil, aby se šatna nadechla jinak, ale on zůstával. Jeho role v klubu byla neomezená. Když nějaký hráč nefungoval, tak ukázal na jiného a prostě ho vyměnil,“ uzavírá Poborský.